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受山陀兒颱風外圍環流影響 澎湖海域風浪增強
受到颱風「山陀兒」外圍環流影響，澎湖海域風浪增強，還有長浪發生，澎湖縣政府今天下午開設3級災害應變中心，澎湖縣長陳光復呼籲民眾做好防颱準備，勿前往海邊觀浪戲水。
颱風「山陀兒」暴風圈已接觸恆春半島及台東陸地，中央災害應變中心30日下午召開視訊會議，行政院長卓榮泰分別和澎湖縣長陳光復、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣長林姿妙、基隆市長謝國樑，以及屏東縣副縣長黃國榮、台東縣副縣長王志輝視訊連線，瞭解地方政府防災應變作為及相關災防需求。
卓榮泰提醒縣市政府做好預防性安全撤離規劃、防洪設施檢修、防救災人力、物資盤點，必要時提出需求，公私部門全力協助；考量醫療、弱勢所需，作好因應；水電民生物資供應維持，若發生狀況第一時間通報中央，中央定會全力支援。
陳光復表示，澎湖縣已啟動防颱整備工作，今天完成應變中心3級開設，下午4時30分召開整備會議。將持續密切注意颱風動態，對於易淹水潛勢區加強戒備，宣導船員、漁工避風及漁船進港並加強繫纜防颱。
陳光復說，截至目前澎湖縣對外空運正常，布袋、高雄、東吉台南海運航線已停航，明天縣內航班將視風浪情形調整開航時間或停航，並指示旅遊處及早規劃滯澎旅客疏運與因應。
澎湖縣政府表示，山陀兒颱風未來強度有稍增強趨勢，澎湖海域風浪將逐漸增大，航行及作業船隻應嚴加戒備，呼籲沿海地區慎防颱風暴潮及海水倒灌，民眾避免前往海邊觀浪、進行水上活動，並做好防颱工作，將災損減至最低。
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