受山陀兒颱風外圍環流影響 澎湖海域風浪增強

中度颱風「山陀兒」來勢洶洶，海陸警都已發布，全台都在暴風圈警戒範圍內，氣象署指出，颱風目前放慢中，不排除變強颱，暴風圈今（30日）下半天觸陸，且暴風圈涵蓋全台，影響時間也拉長，周二至周四上半天（10月1日至3日）風雨最劇烈。民眾最關心的停班停課訊息，《聯合新聞網》整理一覽表，讓讀者能快速清楚掌握。

2024-09-30 20:08