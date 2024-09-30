山陀兒路徑似2004年南瑪都 氣象署曝「強度有落差」

根據氣象署資料，今年的颱風山陀兒行進路徑與2004年南瑪都相似。氣象署說明，山陀兒與南瑪都在強度上有落差，當年南瑪都侵台時為輕颱，這次山陀兒可能達中颱上限或強颱。

根據交通部中央氣象署颱風警報，山陀兒今天下午4時中心位置在鵝鑾鼻的南方約160公里處，以緩慢的速度向西北西轉北北西進行，中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑70公里。

氣象署預估，未來行進山陀兒強度還有稍增強的趨勢，可能達中颱上限，不排除有機會達強烈颱風。預估明天下半天山陀兒向北轉東北方移動，10月2日在南端陸地登陸，對台灣影響的時間不短。

根據氣象署資料，2004年12月的南瑪都行進路徑與此次山陀兒相近。當年南瑪都在菲律賓東方海面生成後，通過呂宋島後轉向北北西進入巴士海峽，之後轉向東北東朝台灣移動，並於屏東枋寮附近登陸，由台東太麻里附近進入台灣東南部海面。

氣象署預報員林秉煜告訴中央社記者，若就目前路徑預測，的確南瑪都與山陀兒在行進方向上十分相似，但南瑪都在接近台灣時已經減弱為輕颱，而山陀兒仍在增強中，不排除達中颱上限、甚至強颱侵襲台灣。

林秉煜解釋，主要是因為當年南瑪都是12月颱，整體環境不適合其發展，但受颱風環流與東北季風的共伴效應影響，仍對台灣造成重大影響；今年的山陀兒在環境上仍適合發展，因此強度較南瑪都強許多，特別提醒南部地區做好防颱準備，10月2日屏東、高雄、台南、嘉義嚴防強風豪雨。

根據氣象署資料，2004年的南瑪都為北部及東半部帶來豪雨，花蓮布洛灣累積雨量達1090毫米，部分地區道路坍方。