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颱風山陀兒逼近 職安署籲業者加強安全應變措施

中央社／ 台北30日電

中颱山陀兒來襲，勞動部今天呼籲業者應確實依職業安全衛生法及相關法令，對颱風期間強風大雨易發生職災作業，加強各項安全應變措施，以避免勞工發生職業災害。

勞動部職業安全衛生署今天發布新聞稿表示，依據中央氣象署發布颱風動態資料顯示，颱風山陀兒逼近台灣，暴風圈範圍正持續擴大中，依據往年經驗，颱風來襲造成既有廠場、房舍、屋頂及工地設施等損毀，於修繕或復原時，亦常發生勞工墜落、物體飛落、倒塌崩塌、感電及溺水等災害。

職安署舉例，新北市三峽區某里長於凱米颱風期間操作挖土機翻覆被壓死亡，雲林縣斗六市某新建廠房工程因強風大雨發生模板及施工架倒塌釀2死；104年杜鵑颱風曾造成新竹建築工地發生巨型塔吊倒塌等。

職安署呼籲，搭設外牆施工架應加強穩固措施，檢查施工架架材是否有損傷、繫牆桿安裝狀況是否鬆弛、基腳是否下沉及滑動；工地圍籬應確保牢固，避免強風掀起；架上張掛帆布或廣告物應暫時拆卸；鄰近交通要衝及大眾捷運建築或橋樑等工地，應加強高處物料堆置固定安全。

另外，塔吊塔柱應加強固定，並停妥吊鉤及伸臂；平均風速每秒10公尺以上時，嚴禁使用塔吊作業；邊坡擋土及開挖等工程應使邊坡保持安全坡度，派員監視邊坡落石狀況，必要時應即通知人員、機具撤離。

食品外送員於交通期間，雇主應採取「安全衛生防護措施」並確認已投保強制險、人員意外險等相關保險、並於地方政府因天然災害宣布停止上班期間，即應停止從事食品外送作業。

在有發生水位暴漲或土石流之虞等地區作業者，應有危險發生時能通知作業勞工迅即撤離之通報系統、撤離程序及救援程序。

山陀兒颱風

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