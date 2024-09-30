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颱風山陀兒來襲 1.5萬名國軍待命救災

中央社／ 台北30日電

國防部今天表示，因應颱風山陀兒可能對台影響，國防部及負責花東防務及救災的第2作戰區已完成一級開設，待命總兵力約1萬5000人，完成整備33類、約1000輛的AAV7兩棲突擊車、膠舟等裝備，可即時救援。

國防部中午發布新聞稿表示，因應颱風山陀兒可能對台灣東、南部等地區造成影響，國防部今天召開災害應變中心管制會議，要求國軍各級部隊，密切掌握颱風動態及災害潛勢區狀況，務求以最周延的整備降低災損。

國防部指出，國防部及第2作戰區，均已配合中央災害應變中心，完成一級開設。其餘各作戰區，將配合地方政府開設等級提升，協助執行各項災防工作。

國防部表示，國軍部隊目前災防待命總兵力約1萬5000人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計33類、約1000輛（部）均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具以即時救援；國軍各醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。

國防部強調，後續將掌握颱風行經路線，在確保官兵安全前提下，做好各項防颱與災害防救準備工作，協力守護家園，確保民眾生命財產安全。

國軍現在設有5大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第2作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第3作戰區為鎮守北台灣的陸軍6軍團，第4作戰區為衛戍南台灣的陸軍8軍團，以及第5作戰區為駐紮中台灣的陸軍10軍團；除了5大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。

山陀兒颱風

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