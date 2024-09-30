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氣象粉專預測「明起3天颱風假達標縣市」 這天可能全台納入

聯合新聞網／ 綜合報導
中颱山陀兒來勢洶洶，逐漸接近台灣，不少地區風雨開始增強。示意圖。聯合報系資料照片
中颱山陀兒來勢洶洶，逐漸接近台灣，不少地區風雨開始增強。示意圖。聯合報系資料照片

中度颱風「山陀兒」持續向台灣接近，目前陸警範圍包括台東、屏東及恆春半島。根據中央氣象署發布的最新風雨預測狀況，明（1）日起0時至6時，風力預測部分，包括蘭嶼、綠島、恆春半島達停班課標準；雨量部分，南投縣、高雄市、宜蘭縣等6縣市山區達停班課標準。不過是否停班課，仍要視各縣市政府而定。臉書粉專「用事實說颱風」今(30)日凌晨在臉書預測自明日起3天內有可能達到「颱風假」標準的縣市，目前只有周三全台都在防災假標準內，其他前後兩天可能只會部分縣市放到颱風防災假。

10月1日(周二)白天可能達標縣市：

屏東、台東、花蓮、宜蘭、台南、高雄、嘉義、雲林

10月1日(周二)晚間可能達標縣市：

北北基、宜花東、南高屏

10月2日(周三)可能達標縣市：

全台可能皆達防災假標準

10月3日(周四)可能達標縣市：

東部山區、北部山區部分鄉鎮

「用事實說颱風」認為，因為「山陀兒」持續西偏，影響各地的程度有極大的變化，包括對高雄、屏東的威脅大增，該臉書粉專也表明，待「山陀兒」的陸警發布後，為避免資訊混亂，將不再提供防災假的預測。

山陀兒颱風 颱風假

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