颱風山陀兒陸警發布 台東、恆春半島首波警戒

中央社／ 台北30日電

中央氣象署今天清晨2時30分發布中度颱風山陀兒陸上颱風警報，首波警戒區域為台東及恆春半島；另外海上颱風警報的警戒範圍新增東沙島海面。

根據氣象署最新海上陸上颱風警報單，清晨2時，山陀兒的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約290公里，近中心最大風速每秒43公尺，7級風平均暴風半徑200公里，以每小時11轉8公里速度，向西北西轉西北移動。

氣象署表示，山陀兒過去3小時強度略增強，暴風圈正進入台灣南方近海，預計未來強度有增強的趨勢。

氣象署將台東、恆春半島列為山陀兒陸上警報首波警戒區域，另海上警戒範圍，除原先的台灣海峽南部、台灣東南部海面及巴士海峽外，新增東沙島海面。

氣象署預報，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼及綠島）、恆春半島沿海有長浪發生的機率，台灣附近各海面及巴士海峽風浪也將逐漸增大。

氣象署也發布陸上強風特報，恆春半島及蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，新竹以北、東南部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風。

氣象署同時發布高溫燈號資訊，颱風外圍環流影響，可能有焚風，白天苗栗、台中及彰化為黃色燈號，局部氣溫有機會達攝氏36度以上。

山陀兒颱風 颱風

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