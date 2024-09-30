中颱山陀兒逼近 氣象署凌晨2時30分發布陸警

中颱山陀兒持續進逼台灣，中央氣象署今清晨2時30分發布海上陸上颱風警報。氣象署表示，山陀兒仍在增強中，明天基隆北海岸、大台北山區防大雨，東半部、恆春半島則有局部大雨或豪雨。

氣象署表示，預計將於30日凌晨2時30分發布中颱山陀兒陸警。山陀兒仍在增強中，明天基隆北海岸、大台北山區防大雨，東半部、恆春半島則有局部大雨或豪雨。

根據氣象署最新資料，山陀兒颱風過去3小時強度略增強，目前中心在鵝鑾鼻東南方290公里之處，以每小時11轉8公里速度，向西北西轉西北移動，其暴風圈正進入台灣南方近海，對巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部將構成威脅，預計此颱風未來強度有增強的趨勢。

氣象署技正林秉煜在昨晚8時颱風記者會中表示，山陀兒暴風圈已進入巴士海峽，對巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部將構成威脅，預估山陀兒未來強度仍有增強的趨勢。

林秉煜指出，過去山陀兒的移動速度不快，外圍環流已對花東地區帶來降雨，且今晚仍有明顯降雨；明天基隆北海岸、大台北山區防大雨，東半部、恆春半島則有局部大雨或豪雨。

林秉煜說明，在山陀兒由南部穿越至台灣東部近海的過程，速度仍有不確定性，因此南部地區、高屏山區降雨時間可能比預期更久；山陀兒進入東部近海後，北部、宜花降雨仍然明顯；周四（10月3日）雖然颱風逐漸遠離，但東北風仍然會為北部、宜蘭地區帶來局部大雨。

林秉煜強調，周二、周三（10月1日、2日）颱風路徑仍有不確定性，但提醒南部地區仍要預防颱風所帶來的強風豪雨。