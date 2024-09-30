颱風山陀兒逼近 30日凌晨2時30分發布陸警

氣象署表示，預計將於30日凌晨2時30分發布中颱山陀兒陸警。山陀兒仍在增強中，明天基隆北海岸、大台北山區防大雨，東半部、恆春半島則有局部大雨或豪雨。

中央氣象署今晚表示，若颱風行徑無特殊變化，預計將於30日凌晨2時30分發布山陀兒海上陸上颱風警報，陸上警戒範圍為恆春半島。

根據氣象署最新颱風警報單，今天晚間11時山陀兒中心位置在鵝鑾鼻的東南方約310公里海面上，向西北西進行；中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑200公里、十級風平均暴風半徑70公里。

氣象署預報員林秉煜在颱風記者會中表示，山陀兒暴風圈已進入巴士海峽，對巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部將構成威脅，預估山陀兒未來強度仍有增強的趨勢。

林秉煜指出，過去山陀兒的移動速度不快，外圍環流已對花東地區帶來降雨，且今晚仍有明顯降雨；明天基隆北海岸、大台北山區防大雨，東半部、恆春半島則有局部大雨或豪雨。

林秉煜說，山陀兒過去3小時路徑仍然向西修正，預計明晚移動到鵝鑾鼻南方，接著10月1日持續向西北移動、接近南部近海；10月1、2日全台有雨、並有局部豪雨以上等級的降雨，而10月1日晚間至2日高屏地區可能會有強風豪雨。

林秉煜進一步說明，在山陀兒由南部穿越至台灣東部近海的過程，速度仍有不確定性，因此南部地區、高屏山區降雨時間可能比預期更久；山陀兒進入東部近海後，北部、宜花降雨仍然明顯；10月3日雖然颱風逐漸遠離，但東北風仍然會為北部、宜蘭地區帶來局部大雨。

林秉煜強調，10月1、2日颱風路徑仍有不確定性，但提醒南部地區仍要預防颱風所帶來的強風豪雨。