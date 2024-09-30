山陀兒今晨陸警 南部防劇烈風雨

中央氣象署表示，今晨會發布中颱山陀兒陸上警報，晚間暴風圈觸碰台灣陸地，不排除以中颱上限強度登陸恆春半島。明天為颱風路徑觀察關鍵，若移動到鵝鑾鼻南方近海，路徑恐偏西，南部風雨將十分驚人。

氣象署技正林秉煜指出，山陀兒增強為中颱後持續緩慢逼近台灣，強度增強且暴風圈有擴大趨勢，今受颱風外圍環流影響，東半部降雨增強，下雨頻率與時間拉長。周二、周三最接近台灣，各地感受到強風及豪雨，尤其北部、東半部、恆春半島降雨最劇烈。

由於颱風移動路徑不確定性大，若周二移動到鵝鑾鼻南方近海，路徑可能偏西，缺少中央山脈屏障，南部風雨都將非常劇烈。

台鐵已要求各單位及北、中、南、東等四個分區營運處動員防颱準備，針對較脆弱的花蓮路段增加監視設備，盯緊每處可能出現災情的異常。高鐵表示，防颱應變中心啟動四級開設，行控中心指揮應變各車站、基地、維修、保全等單位進行防颱整備。

公路部分，將視雨勢狀況，針對台二線濱海公路、台七線北橫公路宜蘭路段、台七甲線中橫公路宜蘭支線、台八線中橫公路東段、台九線、台九丁線蘇花公路、台十一線東部濱海公路、台廿線南橫公路東段實施管制並機動調整。

空運部分，桃園機場已加強防颱整備，並於地下道前、中央通道入口及停車場入口等各重要地點加強防護，部分航班起降時間將有異動，旅客出發前需再向航空公司確認。

航運部分，昨天已有七航線、廿七航次停航，預估今天共有十航線、計卅二航次停航，周二、三有七航線、計卅一航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊。

受今日休市和颱風預期心理影響，菜價已漲到近幾年來高點。台北市農產運銷公司統計，昨每公斤菜價飆漲到五十六點七元，品質較好的高麗菜每公斤四十七元、大白菜四十五元、小白菜一一五元、空心菜和青蔥更是每公斤飆漲到一三○元和二○五元。