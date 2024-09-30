發放沙包、玉山禁入園… 防颱 中部縣市嚴陣以待

@@@山陀兒颱風@@@將侵台，各地防颱，台中、新竹市備妥沙包開放領取，桃園市石門水庫小量調節性放水。玉山昨起禁止入園，通知撤離125隊369人；奧萬大、合歡山今起休園3天；杉林溪因投51線搶修延宕，開園延至10月15日。

氣象署預估山陀兒，恐影響台灣到周四，各縣市政府展開防颱、搶險及搶修作業，整備待命，台中市啟動全方位立體水情監測網。市府表示，已通知公所今上午8時起發放2萬個沙包，和平區易受颱風影響，已部署收容避難場所。

新竹市昨起加強區域排水、清淤，巡檢地下道及抽水站。新竹市各區公所從今早8時起，開放全天領取沙包，市民可攜身分證借用；海濱市民活動中心、海山聯里辦公室也可領沙包，限上午8時至下午5時前往借用。

桃園市石門水庫昨天水位高達244.17公尺、蓄水率96.55%近滿庫。水利署北區水資源分署表示，除了農業供灌及民生給水約200萬噸，同時配合發電操作調節供水，展開小量調節性放水，降低水庫水量。

玉山國家公園昨全面停止園區登山活動，通知125隊369人撤離，其中39隊116人勸離未上山，84隊246人已下山，而長程路線新康橫斷仍有2隊7人將在抱崖山屋避災；合歡山、奧萬大國家森林遊樂區從今起至10月2日預警性休園。

南投鹿谷往杉林溪聯外道路投51線，今年7月因凱米颱風坍方中斷，原定8月下旬搶通，但因8、9月午後豪雨不斷，施工受阻，搶通延宕，縣府預計10月初放行，又遇颱風攪局，杉林溪渡假園區延至10月15日開園。