聽新聞
0:00 / 0:00

發放沙包、玉山禁入園… 防颱 中部縣市嚴陣以待

聯合報／ 記者賴香珊曾增勳黃羿馨／連線報導

@@@山陀兒颱風@@@將侵台，各地防颱，台中、新竹市備妥沙包開放領取，桃園市石門水庫小量調節性放水。玉山昨起禁止入園，通知撤離125隊369人；奧萬大、合歡山今起休園3天；杉林溪因投51線搶修延宕，開園延至10月15日。

氣象署預估山陀兒，恐影響台灣到周四，各縣市政府展開防颱、搶險及搶修作業，整備待命，台中市啟動全方位立體水情監測網。市府表示，已通知公所今上午8時起發放2萬個沙包，和平區易受颱風影響，已部署收容避難場所。

新竹市昨起加強區域排水、清淤，巡檢地下道及抽水站。新竹市各區公所從今早8時起，開放全天領取沙包，市民可攜身分證借用；海濱市民活動中心、海山聯里辦公室也可領沙包，限上午8時至下午5時前往借用。

桃園市石門水庫昨天水位高達244.17公尺、蓄水率96.55%近滿庫。水利署北區水資源分署表示，除了農業供灌及民生給水約200萬噸，同時配合發電操作調節供水，展開小量調節性放水，降低水庫水量。

玉山國家公園昨全面停止園區登山活動，通知125隊369人撤離，其中39隊116人勸離未上山，84隊246人已下山，而長程路線新康橫斷仍有2隊7人將在抱崖山屋避災；合歡山、奧萬大國家森林遊樂區從今起至10月2日預警性休園。

南投鹿谷往杉林溪聯外道路投51線，今年7月因凱米颱風坍方中斷，原定8月下旬搶通，但因8、9月午後豪雨不斷，施工受阻，搶通延宕，縣府預計10月初放行，又遇颱風攪局，杉林溪渡假園區延至10月15日開園。

山陀兒颱風 颱風

延伸閱讀

山陀兒來勢洶洶！防颱備貨最高5倍 超市、量販優惠一次看

山陀兒颱風外圍環流影響 福山植物園宣布預警性休園

颱風山陀兒逼近 國慶觀禮台工程將做好防颱措施

山陀兒來襲…恆春半島首當其衝 周春米：山區預防性撤離

相關新聞

山陀兒今晨陸警 南部防劇烈風雨

中央氣象署表示，今晨會發布中颱山陀兒陸上警報，晚間暴風圈觸碰台灣陸地，不排除以中颱上限強度登陸恆春半島。明天為颱風路徑觀...

山陀兒來者不善！路徑向西修正 吳聖宇曝影響最大熱區

中颱山陀兒持續進逼台灣，中央氣象署預估今晚至明清晨發布陸警。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，這次山陀兒颱風是來者不善，...

山陀兒颱風暴風圈擴大中 全台30日上班上課一覽快速掌握

中颱「山陀兒」逼近台灣，中央氣象署表示山陀兒未來的強度有增強且暴風圈有擴大趨勢，預測路徑相當貼近花東沿海，明天（30日）開始接近，周二、三影響台灣最明顯，而民眾最關心的就是能不能放颱風假，《聯合新聞網》製作全台停班課一覽表，讓讀者能更快掌握最新訊息。

發放沙包、玉山禁入園… 防颱 中部縣市嚴陣以待

山陀兒颱風將侵台，各地防颱，台中、新竹市備妥沙包開放領取，桃園市石門水庫小量調節性放水。玉山昨起禁止入園，通知撤離125...

山陀兒來勢洶洶！防颱備貨最高5倍 超市、量販優惠一次看

颱風逼近，超市量販紛紛加強備貨，滿足民眾防颱自煮需求。全聯針對需求最高的生鮮商品，整體蔬菜備貨量將增加1倍，蔬果、魚肉、...

台中正常上班上課 高美濕地遊客中心露營區休園5天

台中市政府表示，因末列入山陀兒颱風警戒區，明天(30日)正常上班。但為保障遊客安全，高美濕地露營區9月30日到10月4日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。