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山陀兒來勢洶洶！防颱備貨最高5倍 超市、量販優惠一次看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN針對防颱相關食品、用品提高1至3成備貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN針對防颱相關食品、用品提高1至3成備貨。圖／7-ELEVEN提供

颱風逼近，超市量販紛紛加強備貨，滿足民眾防颱自煮需求。全聯針對需求最高的生鮮商品，整體蔬菜備貨量將增加1倍，蔬果、魚肉、美味堂調理熟食、烘焙甜點皆祭出優惠，即日起至10月3日進口青花菜特價55元、善美的有機鴻禧菇、善美的有機雪白菇每包優惠價26元；冷藏挪威鮭魚輪切即日起至10月13日每100公克爆殺價只要53.9元。10月3日前義美水餃指定口味每包特價129元，福利卡友再贈20點；康寶2人份濃湯指定口味特價115元，買1送1超划算。全聯小時達9月30日前輸入折扣碼「930送心意」，單筆滿1,200元折200元，再贈520點。

大潤發無論生鮮蔬果、肉片與海鮮品皆有2倍備貨量，即日起至10月3日，台灣小白菜/油麥菜每袋250g只要29元；紐西蘭金奇異果5粒99元；獨家本草豬梅花火鍋片每台斤369元、文昌雞切塊每盒240元。另針對防颱必備的電池、雨衣、手電筒等品項也全都備足，讓消費者安心做好防颱準備。家樂福葉菜蔬菜的備貨量也為平日的4～5倍以上。

黃金豆乳雞、深海花枝酥、炸豐原赤肉條每100g售價46元。圖／大潤發提供
黃金豆乳雞、深海花枝酥、炸豐原赤肉條每100g售價46元。圖／大潤發提供
美味堂油條麻辣鴨血，即日起10月3日特價109元。圖／全聯福利中心提供
美味堂油條麻辣鴨血，即日起10月3日特價109元。圖／全聯福利中心提供

想要超商就近買，7-ELEVEN在住宅型、幹道型等重點商圈，針對包含冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等較平時提高2至3成備貨、雨具相關商品提高1至2成備貨，外島地區也已提早備貨，針對民眾宅家囤糧需求，7-ELEVEN也設置生鮮蔬菜、嚴選素材鮮物專區，提供冷凍肉品及蔬菜多元選擇。

全台逾7,000門市即日起至10月1日止推出包含日清合味道杯麵指定品項任選3件99元、日清一風堂速食麵指定品項任選買2送1、統一麵包指定品項第2件省10元等優惠，憑代收收據則享有國際牌EVOLTA電池指定品項同價位任選買1送1。

即日起至11月3日御料小館冷凍指定商品拆封加熱即食，任選2入9.5折、4入8.8折；即日起至10月15日自有品牌「Homeal」推出指定品項任選第2件7折優惠，「富錦樹台菜香檳」、「鄧師傅功夫菜」6款主廚手藝的名店料理，讓你颱風天在家也能吃熱炒；零食樂事袋裝指定品項即日起至10月15日則享有2件8折、4件7.9折優惠，即日起至10月29日還有包含統一H2O純水1500ml優惠兩瓶39元、每朝健康綠茶650ml 4入特價105元、PH9.0鹼性離子水800ml第2瓶5折等優惠。

7-ELEVEN自有品牌「Homeal」即日起至10月15日推出指定品項任選第2件7折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有品牌「Homeal」即日起至10月15日推出指定品項任選第2件7折優惠。圖／7-ELEVEN提供
針對民眾宅家防颱囤糧需求，7-ELEVEN門市推薦美味首選，各式鮮食美味拆封加熱快速享用。圖／7-ELEVEN提供
針對民眾宅家防颱囤糧需求，7-ELEVEN門市推薦美味首選，各式鮮食美味拆封加熱快速享用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市雨具相關商品提高1至2成備貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市雨具相關商品提高1至2成備貨。圖／7-ELEVEN提供

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