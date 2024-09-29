山陀兒來勢洶洶！防颱備貨最高5倍 超市、量販優惠一次看

颱風逼近，超市量販紛紛加強備貨，滿足民眾防颱自煮需求。全聯針對需求最高的生鮮商品，整體蔬菜備貨量將增加1倍，蔬果、魚肉、美味堂調理熟食、烘焙甜點皆祭出優惠，即日起至10月3日進口青花菜特價55元、善美的有機鴻禧菇、善美的有機雪白菇每包優惠價26元；冷藏挪威鮭魚輪切即日起至10月13日每100公克爆殺價只要53.9元。10月3日前義美水餃指定口味每包特價129元，福利卡友再贈20點；康寶2人份濃湯指定口味特價115元，買1送1超划算。全聯小時達9月30日前輸入折扣碼「930送心意」，單筆滿1,200元折200元，再贈520點。

大潤發無論生鮮蔬果、肉片與海鮮品皆有2倍備貨量，即日起至10月3日，台灣小白菜/油麥菜每袋250g只要29元；紐西蘭金奇異果5粒99元；獨家本草豬梅花火鍋片每台斤369元、文昌雞切塊每盒240元。另針對防颱必備的電池、雨衣、手電筒等品項也全都備足，讓消費者安心做好防颱準備。家樂福葉菜蔬菜的備貨量也為平日的4～5倍以上。

黃金豆乳雞、深海花枝酥、炸豐原赤肉條每100g售價46元。圖／大潤發提供 美味堂油條麻辣鴨血，即日起10月3日特價109元。圖／全聯福利中心提供

想要超商就近買，7-ELEVEN在住宅型、幹道型等重點商圈，針對包含冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等較平時提高2至3成備貨、雨具相關商品提高1至2成備貨，外島地區也已提早備貨，針對民眾宅家囤糧需求，7-ELEVEN也設置生鮮蔬菜、嚴選素材鮮物專區，提供冷凍肉品及蔬菜多元選擇。

全台逾7,000門市即日起至10月1日止推出包含日清合味道杯麵指定品項任選3件99元、日清一風堂速食麵指定品項任選買2送1、統一麵包指定品項第2件省10元等優惠，憑代收收據則享有國際牌EVOLTA電池指定品項同價位任選買1送1。