颱風山陀兒增強長胖 最新路徑更向西修正「周二最關鍵」

氣象署表示，過去3小時中颱山陀兒持續增強長胖，海上警戒範圍擴大，最新預測路徑又更向西修正後才北轉，明天起北部、東半部降雨更明顯，10月1日前後高屏地區須留意強降雨。

中央氣象署持續發布中度颱風山陀兒海上颱風警報，今天晚間颱風中心位置在鵝鑾鼻東南方約340公里的海面上，向西北西進行；中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，七級風平均暴風半徑200公里、十級風平均暴風半徑70公里。

氣象署預報員林秉煜在颱風記者會中表示，過去3小時山陀兒的暴風圈擴大，且強度增強；這一報海上警戒範圍包含巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部。

林秉煜指出，受東北風及颱風外圍雲系影響，今晚至明天基隆北海岸、恆春半島、東半部地區及蘭嶼、綠島易有短延時強降雨，並防局部大雨發生；明天北部、東半部降雨更明顯，花東地區、宜蘭山區可能有局部豪雨。

林秉煜強調，10月1日最為關鍵，目前綜整各國預測路徑，山陀兒路徑又向西修正後再北轉，因此可能會為南部陸地帶來強風、豪雨；由於這個季節的颱風可能受到太平洋高壓和北方系統影響，路徑預測不確定性高，氣象署仍會持續觀察。

林秉煜指出，預估10月1日、2日是降雨最顯著的2天，10月1日因為山陀兒移動接近南部陸地，高屏地區留意局部強降雨；10月2日山陀兒轉向朝東北方移動，北部、東半部可能有豪雨以上等級的降雨。

林秉煜提到，目前預估仍是今天深夜至明天凌晨發布陸上颱風警報的機會最高。