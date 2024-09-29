快訊

又一起悲劇…女騎士為閃違停遭轎車輾斃 駕駛肇逃「案發竟在用手機」

入夜後風雨加劇…改放全台第一個颱風假 蘭嶼明天停班停課

京華城容積從392%放水到840%？ 許淑華：柯文哲恐難逃圖利

颱風山陀兒增強長胖 最新路徑更向西修正「周二最關鍵」

中央社／ 台北29日電
中颱山陀兒持續增強長胖，最新預測路徑又更向西修正後才北轉，明天起北部、東半部降雨更明顯。圖／翻攝自中央氣象署
中颱山陀兒持續增強長胖，最新預測路徑又更向西修正後才北轉，明天起北部、東半部降雨更明顯。圖／翻攝自中央氣象署

氣象署表示，過去3小時中颱山陀兒持續增強長胖，海上警戒範圍擴大，最新預測路徑又更向西修正後才北轉，明天起北部、東半部降雨更明顯，10月1日前後高屏地區須留意強降雨

中央氣象署持續發布中度颱風山陀兒海上颱風警報，今天晚間颱風中心位置在鵝鑾鼻東南方約340公里的海面上，向西北西進行；中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，七級風平均暴風半徑200公里、十級風平均暴風半徑70公里。

氣象署預報員林秉煜在颱風記者會中表示，過去3小時山陀兒的暴風圈擴大，且強度增強；這一報海上警戒範圍包含巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部。

林秉煜指出，受東北風及颱風外圍雲系影響，今晚至明天基隆北海岸、恆春半島、東半部地區及蘭嶼、綠島易有短延時強降雨，並防局部大雨發生；明天北部、東半部降雨更明顯，花東地區、宜蘭山區可能有局部豪雨。

林秉煜強調，10月1日最為關鍵，目前綜整各國預測路徑，山陀兒路徑又向西修正後再北轉，因此可能會為南部陸地帶來強風、豪雨；由於這個季節的颱風可能受到太平洋高壓和北方系統影響，路徑預測不確定性高，氣象署仍會持續觀察。

林秉煜指出，預估10月1日、2日是降雨最顯著的2天，10月1日因為山陀兒移動接近南部陸地，高屏地區留意局部強降雨；10月2日山陀兒轉向朝東北方移動，北部、東半部可能有豪雨以上等級的降雨。

林秉煜提到，目前預估仍是今天深夜至明天凌晨發布陸上颱風警報的機會最高。

山陀兒颱風 強降雨 颱風

延伸閱讀

颱風山陀兒影響 福山植物園明起休園至10月2日

颱風山陀兒逼近 國慶觀禮台工程將做好防颱措施

花蓮尚未列入山陀兒颱風警戒區 明正常上班上課

豪雨連3天炸東半部 山陀兒路徑若偏西「南部雨勢驚人」

相關新聞

山陀兒颱風暴風圈擴大中 全台30日上班上課一覽快速掌握

中颱「山陀兒」逼近台灣，中央氣象署表示山陀兒未來的強度有增強且暴風圈有擴大趨勢，預測路徑相當貼近花東沿海，明天（30日）開始接近，周二、三影響台灣最明顯，而民眾最關心的就是能不能放颱風假，《聯合新聞網》製作全台停班課一覽表，讓讀者能更快掌握最新訊息。

中颱山陀兒暴風圈擴大 有機會放2天颱風假？氣象署這麼說

中央氣象署簡任技正伍婉華下午指出，中颱山陀兒過去3小時暴風圈稍擴大，七級風平均暴風半徑從上午150公里擴大為180公里，...

豪雨連3天炸東半部 山陀兒路徑若偏西「南部雨勢驚人」

中颱山陀兒持續逼近，預估今晚至明清晨發布陸警，中央氣象署預報員林定宜表示，明天受到颱風外圍環流影響，東半部降雨增強、下雨...

中颱山陀兒逼近！粉專：恐以「巔峰之姿」登陸 對高屏威脅甚鉅

中颱山陀兒持續進逼台灣，中央氣象署預估，最快今晚發布陸警，明下半天有機會觸陸，不排除從恆春半島登陸。氣象粉專「台灣颱風論...

中颱山陀兒最快今晚陸警 不排除從恆春登陸「首波警戒範圍出爐」

中颱山陀兒持續進逼台灣，其暴風圈逐漸擴大，中央氣象署預估，今晚至明天清晨發布陸上警報，首波陸上警戒範圍以屏東縣為主，明天...

山陀兒來勢洶洶！防颱備貨最高5倍 超市、量販優惠一次看

颱風逼近，超市量販紛紛加強備貨，滿足民眾防颱自煮需求。全聯針對需求最高的生鮮商品，整體蔬菜備貨量將增加1倍，蔬果、魚肉、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。