颱風山陀兒來襲屏東首當其衝 縣長周春米籲鄉親提早因應

颱風山陀兒來襲，中央氣象署不排除中心從屏東登陸，再沿花東近海北上。屏東縣長周春米今天到消防局了解颱風動向，要求嚴密監控，並呼籲鄉親提早因應。

依中央氣象署資料，颱風山陀兒今天下午2時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約430公里處，以每小時9公里速度，向西北西進行。今天上午已發布海上颱風警報，未來颱風中心不排除從屏東登陸，再沿花東近海北上。

周春米今天下午前往屏東消防局了解颱風山陀兒動向，由於受颱風外圍環流影響，可能造成局部性大雨或豪雨發生。周春米指示隨時監控掌握水情外，要求縣府團隊提前部署、持續緊密監控颱風動態，並隨時留意警報資訊，全面嚴陣以待。

周春米表示，根據相關氣象研判與預估，可能明天凌晨發布陸上警報、後天登陸，民政處要通知各鄉鎮市公所進行清污、清溝，山區鄉親做好預防性撤離準備。

縣府指出，颱風山陀兒外圍環流帶來的雨勢不容輕忽，低漥地區需要慎防淹水及海水倒灌，今天起沿海可能會有長浪現象及強陣風，民眾應避免從事山區活動，做好防颱準備。