颱風山陀兒逼近 國慶觀禮台工程將做好防颱措施
颱風山陀兒逼近，國慶籌備委員會今天說，因安全考量，主席台及南北觀禮台已要求廠商進行防颱作業，今天晩間12時前，將完成國慶大會現場全面性安全檢視作業及防颱各項措施。
中央氣象署表示，今天上午颱風山陀兒已增強為中度颱風，預測路徑更貼近台灣東半部陸地，未來2、3天移動速度仍然不快，10月1日、2日最接近台灣，北部、東半部留意豪雨等級以上降雨。
國慶籌備委員會透過新聞稿指出，氣象署今天上午8時30分發布颱風「山陀兒」海上警報，預計深夜或明天清晨可能發布陸上颱風警報。因應颱風來襲的安全考量，主席台及南北觀禮台要求廠商在今天下午5時開始進行防颱作業，優先將屋頂結構降至安全高度，並加強安全配重措施。
慶籌會表示，南北廣場、凱達格蘭大道上已搭設好的結構，將派員檢視牢固性，並加強安全配重措施。景福門牌樓將進行斷電措施，今天晩間12時前將完成國慶大會現場全面性安全檢視作業及防颱各項措施，以維安全。
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