山陀兒來襲！水利署1700多台移動抽水機備戰 台水：確保供水穩定

氣象署於今(29)日上午8時30分發布@@@山陀兒颱風@@@海上颱風警報，中央災害應變中心於海警發布後立即二級開設，台水公司於10時召開山陀兒颱風緊急應變小組第一次工作會議，完成相關人力、物資整備，以確保供水穩定。

水利署表示，以最大可能降雨情境，做好防颱整備，全台1,701台大型移動式抽水機已完成測試並備妥油料，並依據降雨預報規劃跨區支援增加部署宜蘭、新北、基隆以及屏東恆春地區，並視颱風路徑變化進行機動調整，提前支援布署到位。

台水公司嚴陣以待，各單位已完成防颱整備措施及各項設備查檢與盤點，包含清配水池(480萬噸)、淨水藥劑(10,800噸)、發電機(483台)、水車(60台)、及搶修開口契約(181家669人)等。因應颱風夾帶豪雨可能造成原水濁度過高，已備妥淨水藥品、汙泥及沉澱池清淤、配水池維持高水位及相關監測設備的檢整，並針對可能降雨熱區的北部、東北部及東部地區加強整備，確保應變工作能隨時因應氣候的挑戰。

台水提醒，颱風豪雨可能造成原水濁度過高，或因停電等突發緊急狀況影響供水，為避免颱風造成生活不便，呼籲民眾提早儲水防颱，若遇緊急停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染。

若颱風期間如有影響正常供水，將於第一時間內公告周知，民眾可透過停水公告查詢系統(https://web.water.gov.tw/wateroff/)、台灣自來水APP、或LINE加入台水官方帳號訂閱停水通知，掌握即時訊息，如對於用水有任何問題，可撥打24小時免付費電話1910洽詢。