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颱風山陀兒來襲 北市災變中心三級開設

中央社／ 台北29日電
颱風山陀兒增強為中度颱風，台北市消防局29日表示，北市災害應變中心已進行三級開設，各防救災單位也提早整備，籲請民眾留意颱風資訊，做好防颱措施。（台北市消防局提供）中央社
颱風山陀兒增強為中度颱風，台北市消防局29日表示，北市災害應變中心已進行三級開設，各防救災單位也提早整備，籲請民眾留意颱風資訊，做好防颱措施。（台北市消防局提供）中央社

颱風山陀兒今天增強為中度颱風，台北市消防局表示，北市災害應變中心已進行三級開設，各防救災單位也提早整備，包括翡翠水庫已啟動預防性調節放水。

中央氣象署今天發布颱風山陀兒海上颱風警報，上午11時山陀兒已增強為中度颱風，預測路徑更貼近台灣東半部陸地，未來2、3天移動速度仍然不快，10月1日、2日最接近台灣，北部、東半部留意豪雨等級以上的降雨。

北市消防局下午透過新聞稿表示，台北市災害應變中心目前已經三級開設，將持續強化災害守視，並隨時掌握颱風動態，也籲請民眾做好防颱措施。

消防局指出，依目前氣象署預測，颱風於10月1日後北轉，北部縣市可能於當天中午左右被納入陸上颱風警報範圍。初步評估颱風主環流影響北市最大期間，為2日全天至3日上半天。

消防局說，為因應颱風及前後可能帶來的長延時降雨，台北市災害防救辦公室先前已於9月27日召開天氣分析會議，要求市政府各防救災單位預為整備。

新聞稿指出，翡翠水庫已啟動預防性調節放水，並依規定適時調節放水及加強呼籲民眾遠離下游新店溪河域；水利處針對抽水站進行試俥操作及加強防汛設備設施巡檢，以及移動式抽水機的維護保養工作，若需啟動只出不進管制措施或關閉疏散門，將及早通知相關單位並宣導民眾。

另方面，大地處針對山區易坍方、落石及近期曾發生災害地點，已完成相關巡檢整備工作；公園處針對路樹、公園、廣場等地樹木，加強巡檢修剪與維護；環保局已加強巡檢溝渠及清疏，民政局則通報各區公所，透過簡訊、LINE群組等管道提醒申辦防水閘門的民眾巡查防水閘門功能是否正常。

台北市建管處也發布新聞稿呼籲，請市民及商家做好防颱準備，尤其加強檢查房屋、庭園及陽台等處的花盆、冷氣設備，以及各種懸掛物件和商家所設置廣告招牌、帆布廣告等，且應加固處理或先行取下，以免因強風吹落而傷及行人，造成財物損失等公共安全意外。

建管處說，針對北市工地部分，已透過LINE群組要求加強工地巡檢，並立即進行防颱自主檢查，包括工地施作的圍籬、護網、斜撐等安全設備，都應檢查和加固處理。

此外，屬山坡地或臨近山坡地工地，建管處也要求做好相關防護措施，平地工地則應加強工地周邊排水，避免颱風造成建築工程損壞影響公共安全。

北市 山陀兒颱風 颱風

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