山陀兒逼近 高市巡檢工地周邊、呼籲漁民防颱整備

颱風山陀兒逼近，高市府工務局今天派員到各工地巡查，要求工地側溝清淤及對周邊環境、設備等進行檢視，廣告業者須加強固著廣告帆布或提前拆除；海洋局則呼籲漁民做好防颱整備。

工務局昨天通知各建築工地做好防颱措施，今天再由建管處派員至工地巡查，要求工地側溝清淤及周邊環境、施工架、防塵網、廣告帆布固著、變電箱漏電進行檢視，並請廣告業者針對廣告帆布加強固著或提前拆除。

工務局並表示，已透過通訊軟體通知公寓大廈，提前做好防汛整備，也呼籲民眾應檢查所居住建築環境所設置廣告招牌、帆布廣告（帆布捲起固定）及自行設置的水塔、冷氣室外機及支架等，應加固處理或先行取下，確保公共安全。

對於塔式吊車安全，工務局指出，依相關法令規定，颱風期間營建工地塔吊吊臂旋轉限制應解除，使吊臂順風自由旋轉降低風阻，避免遭瞬間強風彎折危險，並於颱風過後，由營造廠商加強塔吊自主檢查，確認安全後方可再使用。

颱風山陀兒逼近，中央氣象署今天上午發布海上颱風警報，依最新預報，山陀兒颱風暴風圈高機率侵襲台灣陸地，並預計9月30日至10月2日影響高雄地區，將帶來豪大雨，高雄市海洋局今天也呼籲漁民做好防颱整備。

海洋局表示，漁民應儘早檢修養殖設施做好防汛措施，檢修備用發電機能否正常使用並添足用油，且務必巡檢漁電共生及建物太陽能板結構安全、加強巡視水閘門、保持操作正常，調節性洩水。

另外，漁民可於塭堤加設防護網，避免養殖物流失造成損失，並防止短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響養殖物；海洋局也呼籲嚴防可能對漁船帶來的災害，如遇緊急情況，可利用船上通信系統與附近電台或鄰近漁船聯繫。

對於港內避風漁船，海洋局也要求漁民應繫緊纜繩，並做好避碰措施；另外，海洋局也提醒，颱風期間養殖漁民如有災損，可立即向在地區公所申報，並以拍照或錄影方式，標註日期保存證據，以利後續理賠申請。