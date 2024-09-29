山陀兒直撲⋯他問「對台影響很大？」 網看1關鍵憂災情嚴重

颱風山陀兒升級中颱，中央氣象署上午指出，山陀兒過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北移動，對巴士海峽將構成威脅，此颱風未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢。網友討論「這個颱風是不是對台灣影響很大？」有人擔心，山陀兒的路徑可能避開中央山脈從西邊直撲台灣，恐怕會帶來嚴重災情。

一名網友在小紅書發文討論山陀兒颱風，他貼出颱風風速圖，並表示「這個颱風是不是對台灣影響很大？」，引來超過200人留言討論。有人擔心直呼「如果真的避開中央山脈直撲西邊來，會很嚴重，之前也有這種路徑的颱風，大多挺嚴重的。希望它不要來，寧願大家都平安，少放假沒事的」。

不少人回報目前各地天氣狀況，紛紛留言「雲林大太陽」、「台中還好沒下雨」、「宜蘭雨超大」、「桃園沒啥影響欸」、「台北一下出太陽一下大雨」、「這幾天都已經下到要長香菇了」；還有人留言「10月3日預訂去阿里山，感覺要黃了」、「別來啊！我下週要去畢業旅行欸」、「我已經囤好多吃的了，上次颱風店都沒開，怕爆」。

還有許多人許願放颱風假，「昨天花蓮雨下超大，學校最好是明天給我放假」、「放假放假放假」、「讓我們祈禱放假吧」、「花蓮下很大，最好給我放假」、「請來台北，我需要放假，真的」、「可以放假了」。

中央氣象署技正伍婉華指出，山陀兒今天（29日）上午11時升級中颱，目前山陀兒在鵝鑾鼻的東南方約460公里之處，以每小時9到10公里速度，向西北轉西北西進行。七級風暴風半徑從120公里增為150公里，未來還會增強，暴風圈還會再擴大。

伍婉華指出，因為颱風速度不快，路徑變化比較複雜，今明靠近，周二上午會北轉，目前預測路徑比之前預報更偏西，相當貼近花東沿海，明天開始接近，周二、三影響台灣最明顯，大部分地區都可能被暴風圈籠罩。