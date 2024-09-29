台鐵備戰颱風 花蓮監視器最大單一螢幕27吋變130吋

颱風山陀兒來勢洶洶，台鐵不敢輕忽，尤其較脆弱的花蓮路段，不但增加監視設備，單一最大螢幕從原本27吋變130吋，最小監視畫面變22.8倍大，盼盯緊每處可能出現災情的異常。

台鐵公司今天發布新聞稿，已請各單位及北、中、南、東4個分區營運處動員防颱準備，疏通排水系統，固定開放空間設備，檢查備用發電機，並測試防洪閘門，提前做好防颱準備。

至於路段較脆弱的花蓮地區，因6月下旬發生土石溢流橋面，花蓮工務段值班室卻未在第一時間從監測螢幕發現，造成列車出軌，台鐵也做了各項改善。

台鐵說，原先花蓮工務段值班室單一最大螢幕是27吋，但分成16格畫面監控不同地區，發現有問題再個別調閱放大，但個別畫面太小不易及早發現異狀，現在值班室已遷移至大辦公室，並全面更新設備，配置130吋超大型螢幕、土石溢流告警系統儀表板，還新增和公路局、水保署、劇烈天氣預報系統聯線的資訊平台。

根據台鐵提供的資料，130吋的新型螢幕是由4具65吋螢幕合併，可分成23格不同的監視畫面，若計算個別監視畫面的實際面積，先前是20.4平方公分，新的螢幕是464.94平方公分，約為之前的22.8倍，另外，值班室還增加1部85吋螢幕及6部24吋螢幕，協助監視。