山陀兒來襲 屏東多處森林園區下午起預警性休園

颱風山陀兒來襲，屏東雙流及墾丁森林遊樂區、林後四林平地森林園區及各自然步道，今天下午5時起至10月2日預警性休園，後續視颱風過後影響程度，適時恢復開放。

依中央氣象署資料，颱風山陀兒今天上午11時中心位置在鵝鑾鼻東南方約460公里處，以每小時9公里速度，向西北轉西北西進行，10月1、2日最接近台灣，今天上午已發布海上颱風警報。

林業及自然保育署屏東分署今天發布新聞稿指出，颱風外圍環流影響，可能有大雨或豪雨發生，山區道路易有崩坍落石發生，顧及遊客安全，今天下午5時起至10月2日，雙流及墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區，以及轄內各自然步道，採預警性休園；後續視颱風過後影響程度，適時恢復開放。

屏東分署表示，藤枝國家森林遊樂區、北大武山國家步道及檜谷山屋、月光山步道、筏灣泰武步道，則受之前颱風及西南氣流強降雨影響，仍持續暫停開放；並呼籲民眾，颱風前後避免進入山區及從事山域活動，以維自身安全。