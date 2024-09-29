颱風山陀兒逼近國慶操演雙重影響 桃機航班異動

颱風「山陀兒」海警發布，桃園機場公司開設應變中心，啟動整備作業等。另配合國慶典禮空中操演訓練，10月2、4、6及10日航班可能異動，提醒民眾留意相關資訊。

桃園機場公司上午發布新聞稿表示，中央氣象署上午8時30分發布颱風「山陀兒」海上警報，預計深夜或明天清晨可能發布陸上颱風警報，機場公司已針對電力、空調、排水、空橋等設施進行防颱電子巡檢，加強防颱整備。

機場公司也備妥砂包、防水閘門、抽水機及發電機等物資待命，並於地下道前、中央通道及停車場入口等重要地點加強防護，桃機航班起降時間可能因颱風提前或延後，後續航班也可能因此遞延，提醒旅客出發前向航空公司確認航班資訊，桃機網站也會持續更新航班即時資訊。

配合國慶空中操演，機場公司指出，為降低對航機與旅客影響，已於9月12日與26日邀集民航局飛航服務總台、航聯會、航空公司及地勤業者等單位討論應變措施。

機場公司指出，10月2日及10月4日各上午6時至上午8時，10月6日下午1時至下午5時，10月10日上午8時至中午12時，航班時刻可能有異動，其中10月6日航班量較多，預演時段為航機離到場尖峰，提醒旅客及接機親友留意航班資訊，有問題可洽詢航空公司。

機場公司表示，將調整或取消例行性跑道檢查、貨機與維修機及商務專機起降作業，保留跑道容量提供客機使用；飛航服務總台將視情況協調鄰區進行流管，並請航空公司增加到場航班攜帶油量；航空公司多以不改時，增加攜帶油量因應，盼將對旅客影響減至最低。