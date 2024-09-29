快訊

久坐時間越長越容易背痛 專家教你固定做1事就能有效舒緩疼痛

羽球／看粉絲影片淚崩 戴資穎預告：不想辦引退儀式

山陀兒逼近恐連放2天假 專家警告：很不友善請做好準備

聯合新聞網／ 綜合報導
山陀兒逼近，專家呼籲做好準備，恐連放兩天假。示意圖／聯合報系資料照片
山陀兒逼近，專家呼籲做好準備，恐連放兩天假。示意圖／聯合報系資料照片

第18號颱風「山陀兒」於28日上午正式生成，當日晚間8時以每小時4公里速度向西前進，目前預計將會朝台灣東部沿海前進，10月1日和2日對台灣影響最大。專家指出，由於山陀兒影響時間、暴風圈和強度都拉長擴大，連放兩天颱風假也不無可能。

氣象專家林得恩在臉書粉專林老師氣象站昨天（28日）發文提到「準山陀兒，長得更大、更強！」，林得恩提醒一定要預先加強做好防颱整備，因為山陀兒「非常的不友善」。首先由於山陀兒颱風移動速度幾乎都在一小時10公里，速度相當相當緩慢，影響時間再拉長。

這也使得時間將從29日延長至10月3日，林得恩表示要到3日下半天以後，颱風才會逐漸遠離。此外，暴風圈範圍依然在擴大，中央氣象署預估7級暴風圈半徑可達250公里，10級風暴風半徑 80 公里，幾乎全台都在其暴風圈壟罩之下。

不僅如此，山陀兒颱風的強度再增強，目前預估近中心最大風速每秒40公尺，幾乎到達中度颱風的上限。除了顯著的累積降雨之外，局部地區的強勁陣風及強大浪也是要特別注意防範。

林得恩直言山陀兒對人民影響程度將再增加，除了颱風帶來的顯著風、雨、浪之外，颱風假帶來的停班、停課及後續救災復原，這次也是必需考量的。

山陀兒颱風 颱風

延伸閱讀

山陀兒颱風發布海警 高市海洋局呼籲漁民作好防颱整備

山陀兒颱風來襲 北市府完成坡地防災整備

颱風要來了 陳其邁：高市水利局下午三級開設

颱風山陀兒逼近 往返小琉球船班10月1日起停航2天

相關新聞

山陀兒升級中颱暴風圈擴大 氣象署：路徑西修非常靠花蓮沿海

颱風山陀兒升級中颱，中央氣象署上午指出，目前山陀兒在鵝鑾鼻的東南方約460公里之處，以每小時9公里速度，向西北轉西北西進...

山陀兒逼近恐連放2天假 專家警告：很不友善請做好準備

第18號颱風「山陀兒」於28日上午正式生成，當日晚間8時以每小時4公里速度向西前進，目前預計將會朝台灣東部沿海前進，10月1日和2日對台灣影響最大。專家指出，由於山陀兒影響時間、暴風圈和強度都拉長擴大，連放兩天颱風假也不無可能

山陀兒颱風來襲 桃機加強防颱整備籲旅客留意航班異動

山陀兒颱風來襲，中央氣象署於今天早上8時30分發布海上颱風警報，並預計深夜或明天清晨可能發布陸上颱風警報，桃園機場配合交...

27航次停航！山陀兒颱風逼近 航港局呼籲：勿離島旅遊

輕度颱風山陀兒持續接近台灣，中央氣象署今早8時30分發布海上警報，預計最快今晚發布陸上警報。交通部航港局表示，受到山陀兒...

山陀兒颱風來襲 嘉明湖、浸水營東段今天下午5點起封閉

中央氣象署今天上午8點30分發布「山陀兒」海上颱風警報，最快今晚發布陸警。林業及自然保育署台東分署指出，今天下午5點起，...

颱風山陀兒來勢洶洶 今每公斤菜價飆至56元

颱風山陀兒持續增強且接近台灣，中央氣象署今早8時30分發布海上颱風警報，農業部今天指出，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。