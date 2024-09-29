山陀兒逼近恐連放2天假 專家警告：很不友善請做好準備

第18號颱風「山陀兒」於28日上午正式生成，當日晚間8時以每小時4公里速度向西前進，目前預計將會朝台灣東部沿海前進，10月1日和2日對台灣影響最大。專家指出，由於山陀兒影響時間、暴風圈和強度都拉長擴大，連放兩天颱風假也不無可能。

氣象專家林得恩在臉書粉專林老師氣象站昨天（28日）發文提到「準山陀兒，長得更大、更強！」，林得恩提醒一定要預先加強做好防颱整備，因為山陀兒「非常的不友善」。首先由於山陀兒颱風移動速度幾乎都在一小時10公里，速度相當相當緩慢，影響時間再拉長。

這也使得時間將從29日延長至10月3日，林得恩表示要到3日下半天以後，颱風才會逐漸遠離。此外，暴風圈範圍依然在擴大，中央氣象署預估7級暴風圈半徑可達250公里，10級風暴風半徑 80 公里，幾乎全台都在其暴風圈壟罩之下。

不僅如此，山陀兒颱風的強度再增強，目前預估近中心最大風速每秒40公尺，幾乎到達中度颱風的上限。除了顯著的累積降雨之外，局部地區的強勁陣風及強大浪也是要特別注意防範。

林得恩直言山陀兒對人民影響程度將再增加，除了颱風帶來的顯著風、雨、浪之外，颱風假帶來的停班、停課及後續救災復原，這次也是必需考量的。