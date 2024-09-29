山陀兒颱風來襲 北市府完成坡地防災整備
山陀兒颱風逐漸接近臺灣，北市工務局大地工程處29日提醒，住在山區民眾加強防災準備，也暫緩進行相關山區活動，並建議多留意媒體防災資訊及大地處「臺北市山坡地資訊整合系統」，隨時掌握臺北市山區防災訊息，因應颱風來襲。
大地處表示，為因應颱風來勢洶洶，大地工程處已完成50條土石流潛勢溪流、50座沉砂池清疏，以及16項緊急搶災之開口契約已完成發包待命，並更新27處防災地圖，及建置保全住戶清冊，另施工中工程，已責成施工單位確實執行自主檢查及防災整備。
大地處已由專人掌握颱風動態，並已啟動權管地區之巡檢機制，並於颱風來臨於北投、士林、內湖、信義、大安、文山及南港等7個行政區，設置12處山坡地搶災人力及機具待命地點，如有災情，將立即前往搶救，但仍須再次提醒民眾隨時留意氣象資訊，提早做好防颱準備，減少災害損失，如發佈土石流或老舊聚落黃、紅色警戒，請保全住戶配合市府人員引導疏散至就進的避難處所，確保自身安全。
大地工程處籲請民眾，颱風不能輕忽，儘量避免從事山區活動，建議多加利用「臺北市山坡地資訊整合系統」，隨時掌握即時防災訊息。
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