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山陀兒逼近 高市防汛整備滯洪池預留498萬噸滯洪量

中央社／ 高雄29日電

颱風山陀兒逼近，高市府因應展開防汛整備，今天已完成抽水站、抽水機布設及測試作業，滯洪池全數排空，預留498萬噸滯洪量，並加強排水設施清疏，確保排水順暢。

隨著颱風山陀兒路徑變化，氣象署預報此次颱風可能攜帶強降雨影響高雄市，高市府展開防汛整備工作。

市府水利局今天說明指出，轄內91座抽水站（含截流站）、13處車行地下道、112台預布移動式抽水機組及25處滯洪池將於今天完成各項防汛準備，同時各抽水站及移動式抽水機均已完成油料補充作業。

此外，經市府盤點，目前還有28台移動式抽水機待命機組，可供緊急調度或支援其他縣市防救災需求。

水利局並表示，因應颱風來襲，市府也正加強排水設施清疏工作，確保排水順暢；滯洪池部分，已全數排空預留498萬噸滯洪量，同時也將24小時監控降雨量及河川水位即時情形。

水利局提醒，颱風山陀兒在高雄山區有強降雨機率，民眾須注意土石流黃色及紅色警戒訊息，並配合區公所提前撤離確保自身安全，同時颱風期間避免前往山區活動。

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