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40萬民力含義警消、民團 顧立雄：情勢嚴峻時支援軍事作戰

聯合報／ 記者王千豪張曼蘋周佑政葉德正／台北報導
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照片
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照片

國安會在總統府全社會防衛韌性委員會中表示，預計培訓四十萬可恃民力。內政部長劉世芳昨天表示，民力橫跨警、消及義警、義消，還有其他民間團體；國防部長顧立雄則指出，一旦情勢嚴峻，「當然就要支援軍事作戰」。

劉世芳表示，現行民防法裡有一個防護團，民防法的防護團就是在救災體制內，由縣市政府及鄉鎮市公所組成，屬於中央災害防救系統，只是要加強橫向及垂直整合。

知情官員表示，四十萬人力配比，都有全國統計，例如現役及退役替代役約廿七萬八千人、義消約四萬八千人、義警等民力任務隊、民間災害防救團體約七萬六千人，總數約為四十萬二千人。

四十萬名民力如何協助軍事行動，顧立雄說，一旦情勢嚴峻，當然就要支援軍事作戰，依現行全民防衛動員準備法規定，基於同島一命原則，就軍民進行結合，希望民間做相關支持，比如運輸載具、阻絕工事等需要民物力的徵購。

新北市長侯友宜昨說，全民防衛是全國大家的責任，但希望中央把配套作法說清楚、講明白，不要引起民眾恐慌。

中廣前董事長趙少康質疑，難道賴清德總統是暗示正在對兩岸開戰做準備，以為只要找四十萬人參加幾次講習、在地方辦幾個演練，就能在戰爭發生時保衛台灣人身家性命？「不避戰只備戰，賴清德本末倒置」。

劉世芳 民防

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