聽新聞
0:00 / 0:00
40萬民力含義警消、民團 顧立雄：情勢嚴峻時支援軍事作戰
國安會在總統府全社會防衛韌性委員會中表示，預計培訓四十萬可恃民力。內政部長劉世芳昨天表示，民力橫跨警、消及義警、義消，還有其他民間團體；國防部長顧立雄則指出，一旦情勢嚴峻，「當然就要支援軍事作戰」。
劉世芳表示，現行民防法裡有一個防護團，民防法的防護團就是在救災體制內，由縣市政府及鄉鎮市公所組成，屬於中央災害防救系統，只是要加強橫向及垂直整合。
知情官員表示，四十萬人力配比，都有全國統計，例如現役及退役替代役約廿七萬八千人、義消約四萬八千人、義警等民力任務隊、民間災害防救團體約七萬六千人，總數約為四十萬二千人。
四十萬名民力如何協助軍事行動，顧立雄說，一旦情勢嚴峻，當然就要支援軍事作戰，依現行全民防衛動員準備法規定，基於同島一命原則，就軍民進行結合，希望民間做相關支持，比如運輸載具、阻絕工事等需要民物力的徵購。
新北市長侯友宜昨說，全民防衛是全國大家的責任，但希望中央把配套作法說清楚、講明白，不要引起民眾恐慌。
中廣前董事長趙少康質疑，難道賴清德總統是暗示正在對兩岸開戰做準備，以為只要找四十萬人參加幾次講習、在地方辦幾個演練，就能在戰爭發生時保衛台灣人身家性命？「不避戰只備戰，賴清德本末倒置」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言