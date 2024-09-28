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賴清德：地緣政治變化 5產業受惠
賴清德總統昨赴高雄參加世界台灣商會聯合總會卅周年盛會時表示，因應地緣政治變化，當民主陣營重新打造民主供應鏈時，為包括軍工產業在內的五大信賴產業帶來許多產業紅利。國民黨立委表示，賴應該和緩兩岸關係，台灣不宜淪為世界兵工廠。
賴總統稱許台商是台灣與國際的重要橋梁，讓台灣走向世界，他強調因應地緣政治變化，當民主陣營重新打造民主供應鏈時，為半導體、人工智慧、軍工產業、安控產業及下一個世代的通訊產業等五大信賴產業帶來許多產業紅利，台灣位在第一島鏈最前緣，符合地緣政治變化與民主陣營需要，盼台商都回國投資。
賴總統說，最近美台軍工產業的合作會議及過去一、二年來美國政府的公開聲明，或美國軍工產業領頭羊來台尋找合作企業就可看出，五大信賴產業符合地緣政治變化，民主陣營的需要，台灣位在第一島鏈最前緣，堅定捍衛民主，法治也值得信賴，歡迎台商有機會都能夠回國投資。
國民黨立委王鴻薇表示，台灣半導體供應全球，多數是消費性電子產業，賴總統特別提到軍工產業，倘未來以軍事用途為主，台灣不宜淪為世界的兵工廠。
國民黨立委賴士葆說，沒有人反對台灣以台積電等高端半導體技術吸引外資，但拿台灣具地緣政治風險來吸引大家投資的說法，賴總統可能是第一人。藍委李彥秀說，總統角色應是把台灣投資環境做好，和緩兩岸關係，而非一天到晚把地緣政治與戰爭紅利掛在嘴上，對吸引台商回流完全沒有幫助。
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