可恃民力替代役約27.8萬人 規畫進行治安災防訓練

府院人士今天表示，為強化全社會防衛韌性，未來希望培養40萬具中等以上執勤能力的「可恃民力」，包括現役及退役替代役、義消、義警及民間災害防救團體等；現役及退役替代役約27.8萬人，規劃進行「治安」、「災防」訓練。

國安會副秘書長徐斯儉昨天在總統府「全社會防衛韌性委員會」專題報告「全社會防衛韌性規劃與挑戰」指出，未來除了一般公務人力外，也盤整出40萬名「可恃民力」。

何謂40萬可恃民力，府院人士今天表示，是指在一般公務人力之外，盤整所謂可恃民力，包括民間的救災團體、現役及退役替代役、義消、義警、社區層次的民力任務隊，以及許多非政府組織及慈善團體。

府院人士表示，「可恃民力」是全國性的，當進入地方工作的時候，需要協調體制，內政部正規劃在每一個鄉鎮市區公所層級都能建立「防災協作中心」，接收上面所分配整體的可恃民力；另一方面，在社區內部，平時與各合作夥伴建立一種工作關係，包括志工團體組織、NGO、NPO與地區內的相關組織。

該人士表示，目標是透過相關訓練及演練，培養40萬人的可恃民力，成為具中等以上執勤能力的一股力量。「中等以上執勤能力」是指能夠執行自救、互助、有組織性的社區層級合作，並且能夠支援災民的收容安置、簡易的人命救護、穩定社區的秩序等工作。

40萬民力配比如何規劃以及如何訓練，府院人士說，這幾個類別都有全國統計，例如現役及退役替代役約27萬8000人、義消約4萬8000人、義警等民力任務隊、民間災害防救團體約7萬6000人，總數40萬2000人。

人員訓練部分，府院人士說，依照戰略物資盤整暨維生配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備、資通、運輸及金融網絡安全等4個面向類別的需求，整合調整。不外乎民防通識、資害應變、基本救護、通訊操作、生存技能等這幾項訓練，而這也會是接下來全社會防衛韌性委員會和政府部門要持續討論和驗證的議題。

府院人士說，徐斯儉在會中提到「防災士」的概念，這是內政部正在進行的一個訓練，未來接受過防災士訓練的，也會與鄉鎮市區公所所建立的防災協作中心整合，建構一個整合民力的機制。

該人士表示，昨天有全社會防衛韌性委員建議，除了「防災士」外，也應該有「關懷士」的訓練及驗證，政府應該可以考慮擴大認證制度。內政部長劉世芳昨天在委員會議會後記者會表示，現役、備役替代役男，目前的規劃是分作「治安」、「災防」兩項任務來做後續訓練。

府院人士說，誠如賴總統所說，經過前總統蔡英文的階段性盤整，現在要進入驗證階段，所以賴總統不斷強調「演練」，練了才知道哪邊不足、哪邊該調整。