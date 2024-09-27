全社會韌性委員會建議氣候兵推、機場反制無人機

總統賴清德今天主持全社會防衛韌性委員會第1次會議，與會委員建議，政府應該推動不同模擬想像的「氣候安全兵推」，在松機、桃機與高機建置反制無人機量能，以及建立以社區為基礎的緊急應變體系。

繼國家氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會召開後，全社會防衛韌性委員會今天召開第1次會議。首場委員會聚焦民力、物資、能源、醫療、資通5大主軸，針對當大規模災害發生時，如何具體整合公私量能，維持民生相關核心功能與關鍵基礎設施持續運作，穩定民心、強化韌性，成為會中焦點議題。

總統府表示，政大公行系特聘教授杜文苓建議，政府應推動「氣候安全兵推」，從不同的模擬想像出發，讓每個人知曉自己會在何種位置，讓社會大眾更簡單進入社會安全系統；以「防疫」為例，當人人都是防疫貢獻者，人人就是全社會防衛的韌性者。

佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文指出，慈濟長期自發性做防災志工培訓，災害發生後，如何具體降低因營養、醫療中斷導致的「災難關聯死」是重要工作，台灣需要持續提升備災水準，因此整合民力在其中是關鍵。

黑熊民防教育協會理事長劉文表示，全社會防衛韌性與災害防救有所不同，以烏克蘭所受攻擊的經驗來看，基礎設施受衝擊是戰爭的開端，第2波攻擊就是導向奔向基礎設施的救護人員，民間救災團體在全社會韌性中扮演非常重要角色；至於數位韌性方面，應將認知戰納入規劃，才能在硬體基礎設施之外，建立全社會的心防。

此外，會中也特別討論到「無人機侵擾威脅」，據指出，交通部將規劃建置與提升反制無人機的量能，繼松山機場完成無人機防治系統的建置後，預計將於未來幾年持續辦理桃園、高雄機場遙控無人機偵測告警的委外服務案，以及商港遙控無人機干擾器的購置。

至於如何建立以社區為基礎的緊急應變體系，有官員表示，921大地震時，衛生署有拋出類似計畫，以社區作為出發點，急救站跟醫師公會建立聯繫，台灣大約有1至2萬個診所，有充足的醫療設備，各地方既有診所會列入未來建立韌性醫療院所的計畫。

醫療整備方面，到今年8月底前，已盤點4600多個救濟站，未來要如何充實救濟站功能很重要，醫療外傷的整備、醫療器材也已經盤點，輔導國內廠商生產血袋。