政府訓練40萬民力 必要時支援軍事行動

賴清德總統昨天主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議，國安會副秘書長徐斯儉在會中簡報指出，未來預計培訓四十萬可恃民力。賴總統說，全社會防衛韌性目標之一就是「必要時支援軍事行動」。

廿三位委員 總統任召集人

全社會防衛韌性委員會由賴總統擔任召集人，副召集人分別是副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安與國安會秘書長吳釗燮；顧問為聯電創辦人曹興誠、國防安全研究院董事長霍守業、中國佛教會理事長釋淨耀、全聯董事長林敏雄。廿三位委員除六位政府機關代表，其餘來自民間民力、物資、能源、醫療、資通五大領域。

賴總統開場致詞表示，在前總統蔡英文任內，政府盤點了公私部門資源，為提升社會韌性奠定了堅實基礎，現在政府要進一步從「盤點」到「驗證」。

歷經近四小時會議，賴總統在結論時表示，政府設立總目標，在國家面臨災難或緊急狀況時，要能做到維持政府及社會民生核心功能持續運作，以及在必要時支援軍事行動。他提醒，全社會防衛韌性工作的推動，需獲得全國人民共識及足夠的支持。

賴總統：無劇本小規模演練

針對防衛韌性委員會的階段性目標，賴總統表示，今年十二月的第二次會議進行桌上兵推；明年三月的第三次會議將舉行一次以上的地方小規模演練；明年六月的第四次會議，將會銜接漢光演習進行前導演練。他強調，凡是觸及社會與民眾，都是全社會防衛韌性的範圍，務必走向地方，進行無劇本、小規模的演練。

徐斯儉指出，各國同時面臨氣候變遷、地緣政治風險等傳統及非傳統的安全威脅，範圍不只局部而是全面，時間也非一次性的，且通訊往往受阻，全社會防衛韌性與一般天然災害的救災不同，全社會的概念是要「自己救自己，自己保護自己」。

徐斯儉說，全社會防衛韌性的五大主軸工作包括民力訓練暨運用、戰略物資盤整暨維生配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備、資通運輸及金融網路安全。

針對民力訓練及運用，徐斯儉說，除公務人力外，還包括民間救災團體、現役及退役替代役、義消義警社區民力任務隊及其他ＮＧＯ組織或慈善團體，目標是透過訓練及演練，培養四十萬具有中等強度值勤能量的可恃民力。

未來因應災害發生時也計畫在三六八個鄉鎮市區公所建立防災協作中心，讓接受指派的全國支援人力在社區內與合作夥伴建立工作關係，對於民生物資的供應配售，除現行村里配售站，也將結合賣場、超商通路，規畫維生物資配售系統。

衛福部也已盤點二○五家責任醫院，強化醫療韌性包含供水、供電機制，也統計全國八萬三八六三處防空避難處所、四六○一處戰時災民收容救濟站、六○四二處緊急避難收容處所。

藍委批委員會「太上機關」

國民黨立委羅智強指出，防衛韌性委員會為太上機關，四十萬民力是聽委員會指揮，還是聽國防部指揮？民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則表示，賴總統會中表述是台灣多數民意展現。