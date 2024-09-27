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新聞眼／全社會防衛聚焦五大主軸 回應美方期待

聯合報／ 本報記者周佑政
全社會防衛韌性委員會昨天召開首場會議。圖／總統府提供
全社會防衛韌性委員會昨天召開首場會議。圖／總統府提供

「全民防衛」概念在蔡英文前總統時期就規畫運作，美方高度關注我國全民防衛韌性整備工作；賴清德總統昨親自出馬召集全社會防衛韌性委員會，「蔡規賴隨」凸顯國安政策的一致性，也是回應美方對台全社會防衛的期待。

國安人士表示，「Total Defense（全面防衛）」在蔡英文時期就全面盤點規畫，包括軍事防衛、民事防衛、經濟防衛、社會防衛等面向。二○二二年「全民防衛動員署」正式上路，開始全民防衛政策的具體落實。

國安人士說，賴總統上任後高度重視社會防衛韌性相關政策，除原先國防、民力的防衛機制，針對近年重大天然災害、氣候變遷及國際地緣政治所引發的區域衝突風險，發生緊急事態透過公私部門整合，讓社會擁有高度的防衛與因應韌性。

全民防衛在歐美國家運作許久，國安人士表示，相關機制是當前各民主國家的重要治理主題之一，台灣的起步相對較晚，「美方確實對此十分重視」。例如ＡＩＴ處長谷立言上任後曾提及很高興看到台灣全民防衛動員署成立，也讚賞賴總統成立全社會防衛韌性委員會，這是台灣加強政府、私部門和民間社會間的協調，為增強台灣韌性所跨出的一大步。

近年美方對台灣的國安與軍事政策的「期待」，除了延長兵役、軍武可能的合作生產，也包括如何提升台灣社會防衛韌性的建構，這也是民進黨政府規畫相關政策的主因。

這次委員會聚焦民力、物資、能源、醫療、資通五大主軸，賴總統高度重視未來的驗證與落實。府院人士說，台灣位處第一島鏈戰略位置，頻繁受到灰色地帶、認知作戰、區域衝突等侵擾，台灣社會能否有備無患，將是全社會防衛韌性的重點目標與驗證關鍵。

兵役 國安 民防 氣候變遷 蔡英文 谷立言 賴清德

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