對抗灰色地帶作戰 總統提3要點

賴清德總統昨在全社會防衛韌性委員會中提出「居安思危、有備無患」、「強化應變、有恃無恐」、「按部就班，有條不紊」三要點，盼建構社會防衛韌性。

賴總統表示，全社會防衛韌性要應對的有緩有急，不只國家災害緊急狀況，還有長期遭受的灰色地帶侵擾及認知作戰等挑戰。

賴總統說，「居安思危、有備無患」，在面臨災難或緊急狀況時，政府和民間都能即時發揮力量；「強化應變、有恃無恐」是要擴大民力訓練及運用，加強戰略物資盤整與維生配送，強化能源及關鍵基礎設施維持運作；「按部就班，有條不紊」是從中央到地方要全方位驗證和演練，擴大跟民間團體和社會力量連結。

賴總統表示，台灣位於第一島鏈、站在民主防線最前緣，「台灣社會準備越充足，國家就更安全；台灣越有自我防衛的決心，國際社會就更安心。」

針對先前傳出軍方調查民間宮廟及社區活動中心，要求宮廟簽訂「彈藥預屯點支援協定書」，在戰爭前夕供預先存放彈藥，遭質疑可能導致宮廟在戰時成為攻擊目標。內政部長劉世芳昨表示，宮廟貯存戰備物資、彈藥是認知作戰及假訊息，內政部也從來沒做這方面的討論，她強調「在宮廟是點香火，不會放軍火」。

媒體提問風電、海底電纜等關鍵建設的戰時韌性，總統府副秘書長張惇涵表示，除發展再生能源，還會推動電網分散風險。