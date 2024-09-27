專家：現行體制 調度藏隱憂

總統府召開全社會防衛韌性委員會，軍事專家分析，三大推動重點的方向大致正確，然而對於確保能源韌性、民生物資配送及避難設施整備等方面，恐怕對共軍武力犯台時可能發生的場景，缺乏足夠的認識。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，針對會議主軸之一的「能源及關鍵基礎設施」，以「開發再生能源」作為確保能源韌性的手段，恐怕有些脫離現實，他提醒「再生能源」是看天吃飯。

其次，國安會針對關鍵基礎設施設計三層防衛機制，但僅將國軍設置在中層阻殲一環，而將最後的核心固守任務交給保警、保全及所屬特種防護團，是令人費解的安排，揭仲質疑「如果共軍突破了中層的國軍，還要指望保警和無武裝的保全能擋下共軍？」

另一方面，對於以「結合賣場、超商通路」來配送戰略及維生物資，揭仲質疑，若中共武力犯台，台灣絕大部分地區可能都在戰火中，屆時「賣場、超商通路」與關鍵的物流配送系統未必能正常運作。

同樣，政府目前規畫數量龐大的中、小型避難設施，若中共武力犯台，中央及地方政府的行政效能恐大幅喪失。

他提醒，現行全民防衛動員體制與全動署等設計，恐怕難以達成做好全民防衛動員準備的目標。

淡江大學國際事務暨戰略所助理教授林穎佑也提醒，三層防護單位如何協調、調度、指揮，將是一大問題。他表示，過去行政院設立國土安全辦公室，但限於預算、人力及位階問題，僅有協調功能而無指揮權力，未來推動防衛韌性工作不應再重蹈覆轍。