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全民防衛聽誰的？ 藍委：權責混亂 犯兵家大忌

聯合報／ 記者唐筱恬王千豪張曼蘋蔡晉宇周佑政／台北報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照

賴清德總統昨主持全社會防衛韌性委員會，宣布五大任務、培訓四十萬可恃民力。國民黨立委羅智強批評，防衛韌性委員會為太上機關，四十萬民力是聽委員會指揮還是聽國防部指揮？「四十萬黑熊部隊為賴皇御林軍」，權責混亂犯兵家大忌。

羅智強表示，總統推動全民防衛、強化國安應不分朝野支持，但從憲政分際來看，全民防衛及民防應回歸到行政院跨部會協調處理及國防部全民防衛動員署，賴清德的作法不只疊床架屋，更侵害行政院的憲政權利，試想，曹興誠等人可凌駕行政院各部會，針對民力訓練、戰略物資盤整、能源基建維運、社福醫療、資安金融安全來比手畫腳，這不是毀憲亂政，什麼才是毀憲亂政？

國民黨立委王鴻薇也質疑，現已有全民防衛動員署，又在上面疊床架屋，請問全民防衛動員署到底是聽國防部還是聽曹興誠？「曹興誠變成半個國防部長嗎？」根本胡搞瞎搞，請賴清德尊重中華民國體制。

國民黨立委賴士葆質疑，曹興誠主張台獨，還有兩個人都有黑熊學院背景，「賴清德每一個動作都像是要打仗一樣」，全社會防衛韌性委員會變成了「邁向台獨委員會」。

除了曹興誠曾公開倡議「台獨」、「兩國論」、「全民皆兵」引發爭議，另一顧問中國佛教會理事長釋淨耀過去也曾被爆出疑似涉及斂財，不僅出入有名車代步還住豪宅，和出家人形象大相逕庭。民進黨前副秘書長林飛帆二○一九年曾指控宗教界與大陸系統相連，對台進行「紅色滲透」，釋淨耀當時說，兩岸政治隔閡不交流，宗教也不交流，「難道一定要將兩岸推向打戰爭？」他當時說，林飛帆根本是「社會亂源」。

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