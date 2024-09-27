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冷眼集／曹興誠任防衛韌性顧問 恐傳遞錯誤訊息

聯合報／ 本報記者周佑政
總統府「全社會防衛韌性委員會」首次會議昨天登場，委員會顧問將由聯電創辦人曹興誠等人出任。圖／聯合報系資料照片
總統府「全社會防衛韌性委員會」首次會議昨天登場，委員會顧問將由聯電創辦人曹興誠等人出任。圖／聯合報系資料照片

民進黨政府力推全社會防衛首要「假想敵」當然是中國大陸，與大陸競爭激烈的美國也樂見台灣全面提升防衛能力。對台灣而言，積極備戰之外，更須避戰；溝通互動是處理兩岸關係的上策，若彼此關係不改善，讓「全民皆兵」成了主旋律，社會不樂見也會引起恐慌。

「全民防衛」在國際先進民主國家運行多年，賴清德總統延續前總統蔡英文時期的全民防衛政策，親自領軍全社會防衛韌性委員會，凸顯賴政府對於國安及各式天然災害緊急事態下的軍民合作、各部會整合防衛相當重視。

民進黨政府積極推動全社會防衛的主要「目標」，自然是長期對台文攻武嚇的中國大陸。近年，美中競爭、對抗態勢鮮明，在世界主要民主國家疑中、抗中的國際大環境下，向來奉行「抗中保台」的民進黨政府跟隨「國際潮流」並不令人意外，但不論國際關係如何演變，民主同盟國家如何「挺台」，兩岸關係終究要由兩岸雙方共同面對。

民進黨二○一六年執政迄今，兩岸官方互動停擺，共機共艦跨越海峽中線擾台已成常態，雙方敵意螺旋不斷上升；賴清德政府上台後強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬引發「新兩國論」質疑，更讓兩岸對立加劇，誰也無法確保兩岸不會擦槍走火。

對台灣而言，當然要加強國防與民防實力，達到備戰目標，但從兩岸關係長期發展來看，比起兵戎相向，如何溝通互動才是首要之務。

防衛韌性委員會總目標規畫國家面臨緊急狀況時，民力須在必要時支援軍事行動，民眾可能因此心生不安，而頻公開倡議「台獨」、「兩國論」、「全民皆兵」的曹興誠應聘擔任委員會顧問，更可能傳遞「錯誤訊息」給國際社會，衍生許多負面效應，政府必須謹慎。

抗中保台 曹興誠 民進黨 民防 海峽中線 溝通 蔡英文 賴清德

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