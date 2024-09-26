劉世芳：盤點出310座關鍵基礎設施 提高防護量能

全社會防衛韌性委員會今天舉行第1次委員會議，外界關注能源基礎設施如何加強防範，內政部長劉世芳說明，已盤點310座關鍵基礎設施，會就人力訓練、加入地方民力等提高防護量能，納入無劇本演習。

總統賴清德今天出席全社會防衛韌性委員會致詞表示，將從「居安思危、有備無患」、「強化應變、有恃無恐」、「按部就班、有條不紊」等3核心要點，建構全社會防衛韌性。總統表示，台灣人民越團結，國家就更安定；台灣社會準備越充足，國家就更安全。

總統府副秘書長張惇涵、發言人郭雅慧晚間舉行會後記者會。媒體詢問，會中是否針對能源基礎建設的防範，以及發生意外時如何應變等進行討論。

劉世芳說明，關鍵基礎設施維運、防護分為3層，包括核心固守、中層阻殲、外圍警戒等，盤點關鍵基礎設施共約310座左右，相關人力及保全訓練、地方民力都會加在一起，提高防護量能，未來在12月或其他小規模兵推會納入，當成無劇本的演習對象。

另外，數位發展部已推動非同步軌道衛星重大災害的應變網路措施，但現在低軌衛星都是國外供應商，媒體詢問，台灣是否就此發展。

國安會副秘書長徐斯儉指出，衛星這件事非常重要，數發部已經在洽詢相關服務，並請國家太空中心吳宗信擔任委員，但現僅提出一般性政策建議，且這是很重要、要發展多層次韌性，並未就這議題深入討論。

至於中國從海上破壞離岸風電，台灣如何確保電力韌性，以及會中是否有委員提議考慮核電發展或核電廠延役等議題。

張惇涵回應，今天委員會議上，沒有任何委員或顧問提到核電延役的問題，而提升電力韌性不只發展再生能源，包括除能的系統、電網分散性與分散風險也在規劃當中。

此外，總統府表示，長期關注新興科技、地緣政治、能源基礎設施韌性議題的政大公行系特聘教授杜文苓在會中表示，民眾可透過「自發自用」方式，如屋頂光電等來提高再生能源比例，而不用單一仰賴大電網供給，「這不只是說提高民眾收入，而是可以在國家基礎建設韌性上有所貢獻」。

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農也在會中表示，關鍵基礎設施最大兩個安全，分別是網路和系統安全，以及實體的轟炸安全。關鍵基礎設施防護過去幾年政策建立至今，有談到保二的建立、特種防護團的建立，協調國軍、地方警力、民力，實體設施周圍的安全固然很重要，但網路和系統安全也同樣重要，未來應朝這個方向的規劃努力。