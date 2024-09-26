全社會首場委員會聚焦五大主軸 聚焦討論整合公私協力

全社會防衛韌性委員會26日登場，首場委員會聚焦民力、物資、能源、醫療、資通五大主軸，與會代表分別來自五大專業領域。其中，有關當大規模災害發生時，如何具體整合公私量能，維持民生相關核心功能與關鍵基礎設施持續運作，穩定民心、強化韌性，成為會中焦點議題。

政大公行系特聘教授杜文苓表示，賴總統成立三大委員會，都與全社會安全防衛息息相關，如何納入民力，讓民眾知道可以在其中奉獻力量，是國家安全重要一環；佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文指出，慈濟自發性培訓救災志工，以多次救災現場實務經驗下，更有感台灣民眾非常有愛心，若可以做更好整合，相信各種災害都能因應。

長期關注新興科技、地緣政治、能源基礎設施韌性議題的杜文苓表示，「全民」也是基礎建設中一環，納入民力、讓民眾覺得可以在其中貢獻力量，是國家安全重要關鍵。以強化能源韌性為例，民眾可以透過「自發自用」方式，如屋頂光電等，提高再生能源比例，而不用單一仰賴大電網供給，「這不只是說提高民眾收入，而是可以在國家基礎建設韌性上有所貢獻」。

杜文苓建議，政府應該推動「氣候安全兵推」，從不同的模擬想像出發，什麼樣的人會在什麼樣位置，讓社會大眾更簡單進入社會安全系統，為全社會防衛韌性盡一份心力。以「防疫」為例，當人人都是防疫貢獻者，人人就是全社會防衛的韌性者。

佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，慈濟長期自發性做防災志工培訓，以此次日本能登半島地震為例，慈濟救災團遠赴日本協助，是能登半島唯一境外組織，並在現場提供熱食，這是連當地NGO組織都無法做到的事情。顏博文有感而發指出，災害發生後，如何具體降低因營養、醫療中斷導致的「災難關聯死」，是重要工作，台灣需要持續提升備災水準，因此整合民力在其中是關鍵。他也舉403花蓮大地震為例表示，很多台灣民眾非常有愛心，如果能夠做更好整合，相信可以因應各種災難，將災害降到最低。

對於賴總統成立全社會防衛韌性委員會，杜文苓認為，賴總統成立的三大委員會直指一個「整合性課題」，極端氣候衝擊、防疫與健康，都與全社會安全防衛息息相關，納入民力、讓民眾覺得可以在其中奉獻力量，是國家安全的重要一環。顏博文也肯定賴總統召集三大委員會，尤其近年面對越來越複雜的複合式災害，全社會防衛韌性至關重要。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表示，台灣應該借鏡先進民主國家的經驗，面對災害應變時需擬定「全災害路徑計畫」，將所有災害風險考慮進來，做好預防、防護、應變與復原工作，並讚全社會防衛韌性委員會的成立，凸顯賴總統率領的執政團隊已經打破過去「本位主義」思維做事方法，以全社會方向訂定政策、進行規劃，「相信在做民間團體夥伴都很欣慰，也讓我們積極參與後續相關計畫討論」。