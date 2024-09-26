新聞眼／林佳龍、韓國瑜各退一步 幫賴總統上一課

台灣民主基金會執行長一直懸而未決長達近七個多月，昨日終於塵埃落定。外交部長林佳龍先釋善意給方案、民主基金會董事長韓國瑜則為求朝野和諧選擇退讓，雙方各退一步，藍綠難得展現合作典範，也給賴清德總統上了一堂課。

民主基金會成立超過廿年，由政府每年編列約一點八億元經費，補助國會、政黨進行二軌外交，與各國民主組織交流。民主基金會顧名思義就是推動「民主」工作，但民進黨上任後，基金會出版中國人權觀察報告、舉行全球支持中國及亞洲民主化大會等，動輒讓基金會捲入抗中路線。韓國瑜按慣例以立法院長身分接下董事長一職，綠營卻讓基金會成角力戰場，人事案一波三折。

昨執行長人事案峰迴路轉，先是林佳龍遞出橄欖枝，主動提出讓廖達琪「真除」出任執行長。由於廖達琪曾任基金會副執行長三年多，算是基金會藍營代表之一，且廖還曾是韓國瑜國政顧問團召集人，也算作球給韓國瑜，畢竟給韓還可以接受的人選。

不過，盧業中仍然是韓國瑜首選；韓折衝思考一整天，決定退讓，不讓民主基金會空轉下去，也讓此事暫時畫下句點。

以民主基金會十五席董事席次來看，國民黨與民眾黨加起來掌握六席，確實是少數。韓國瑜此舉展現朝野妥協最佳典範，尋求雙方最大公約數。比起賴清德屢屢對在野開戰，並任由青鳥側翼攻擊在野黨，韓與林的折衝，著著實實給賴清德上了一課。