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綠稱卡韓不攻自破 在野酸睜眼說瞎話

聯合報／ 記者黃婉婷張曼蘋屈彥辰／台北報導
立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

台灣民主基金會人事塵埃落定，現任代理執行長廖達琪真除，立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜所推薦的政大教授盧業中任副執行長，民進黨立院黨團昨表示，此結果證實「卡韓說」不攻自破，盼未來與總統外交理念一致。但藍白立委反酸這是「睜眼說瞎話」，並稱韓國瑜是「委曲求全」。

民進黨團幹事長吳思瑤說，在野黨這段時間不斷釋放民主基金會「卡韓」，比如民進黨拒絕韓國瑜當董事長、又說不讓韓的人馬接執行長，有許多不明就裡的指涉，最終真相出爐，廖達琪真除是妥適安排，也驗證沒有卡韓這件事。

不過，國民黨立委賴士葆說，吳思瑤睜眼說瞎話，「這就是卡韓」。按規定，立法院長為當然董事長，執行長是董事長要用的人，第一人選當然是盧業中，廖達琪當然也很不錯，與韓關係佳，但是民進黨故意用「不是理由的理由」，稱執行長是總統指派，「真是見鬼了」。

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