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新聞幕後／背後轉折關鍵 林佳龍給3人選

聯合報／ 記者唐筱恬陳熙文／台北報導
台灣民主基金會昨天召開董事會並通過執行長人事案。立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜（左）與外交部長林佳龍（中）、執行長廖達琪（右）在會後一同走出會議室受訪，說明開會過程。記者杜建重／攝影
台灣民主基金會昨天召開董事會並通過執行長人事案。立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜（左）與外交部長林佳龍（中）、執行長廖達琪（右）在會後一同走出會議室受訪，說明開會過程。記者杜建重／攝影

台灣民主基金會昨召開董事會，確定由現任代理執行長廖達琪真除執行長，背後轉折關鍵點是，外交部長林佳龍前天拜會立法院長韓國瑜，並給韓包含廖達琪在內的三個人選，直到昨早韓國瑜才點頭選定由廖達琪任執行長，讓基金會未上演表決大戰局面。

民主基金會昨再開董事會，董事長韓國瑜在會議上宣布由廖達琪真除任執行長，另三位副執行長為盧業中、李光章與陳牧民，語畢，在場董事均無意見、鼓掌通過，會議全程就如廖達琪說的「僅花五、六分鐘」。

韓國瑜原屬意盧業中，最後一刻接受林佳龍所提出人選，背後轉折為何？知情人士透露，綠營對本次董事會非常重視，林佳龍本人更是親自召開多次會議沙盤推演各種情況，並自八月起不斷向韓國瑜辦公室提出見面要求，雙方終於在前天會面。

知情人士說，林佳龍與韓國瑜會面時，林給韓三個執行長人選：一位就是曾任韓國瑜「國政顧問團」召集人之一的廖達琪，另兩位則是綠營屬意人選李光章、陳牧民；韓國瑜現場未給答案，但氣氛已不見劍拔弩張。

韓國瑜辦公室前天也為此沙盤推演，知情人士分析，韓若執意由盧任執行長，會中將進行表決大戰，韓國瑜必須面臨是否請辭與盧業中同進退，不只場面難堪，韓國瑜恐還會遭受不尊重多數的罵名；最後韓國瑜選擇妥協，且廖達琪也不是藍營無法接受人選，因此答應林佳龍所提方案。

昨天董事會舉行前，韓國瑜與林佳龍再次溝通協調，並點頭同意林所提方案；另外，韓國瑜也在董事會前，先與國民黨董事代表密會，告知他最後的決定，藍營代表也稱「尊重院長」。一名藍營董事分析，韓國瑜不願看到朝野繼續火車對撞，因而選擇退讓、顧全大局。

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