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民主基金會執行長卡關半年 藍綠達共識廖達琪出任

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
台灣民主基金會昨天召開董事會並通過執行長人事案。立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜（中）與外交部長林佳龍（右）、執行長廖達琪（左）一同受訪，說明開會過程。記者杜建重／攝影
台灣民主基金會昨天召開董事會並通過執行長人事案。立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜（中）與外交部長林佳龍（右）、執行長廖達琪（左）一同受訪，說明開會過程。記者杜建重／攝影

台灣民主基金會昨召開董事會，最後通過由代理執行長廖達琪擔任執行長，基金會董事長、立法院長韓國瑜原推薦的政大教授盧業中任副執行長。廖達琪表示，民主基金會將持續努力，不會懈怠，按韓國瑜的期待，擦亮自由民主的招牌。

民主基金會昨召開董事會，韓國瑜出席主持會議。雖然董事會召開前夕瀰漫劍拔弩張的氣氛，但藍綠雙方皆釋出善意、達成共識，開會過程平順，決議由廖達琪擔任執行長，韓國瑜力薦的盧業中則出任三位副執行長之一，另兩位副執行長為民進黨推薦的駐紐約辦事處前處長李光章、駐印度前公使陳牧民。

韓國瑜在會後表示，昨天董事會推派出的執行長與三位副執行長，所有董監事都一致通過，一切都很順利，非常感謝廖達琪願意接任執行長，為台灣民主工作盡更多努力。他還提到另外兩位由外交部長林佳龍推薦的副執行長都是外交老兵，期待這樣的陣容能擦亮台灣民主招牌。

韓國瑜隨後並在臉書指出，自他從二月上任以來，執行長人選一直都是朝野針鋒相對的戰場之一；過去半年以來，執政黨希望能找到一個他們屬意的人擔任執行長，然而，在他看來，眼下很難有適當人選在學養、見識與經歷上比盧業中出類拔萃，他相信只有用人唯才，才能避免再有人事任命流於政黨傀儡之弊的攻訐。韓國瑜指出，直到日前林佳龍向他提議廖達琪，此事才有變化的契機。

談及對廖達琪的認識，韓國瑜表示，他與廖相識多年，出身眷村二代的她熱愛中華民國，一直以來都在民主運動與外交領域展現出影響力、專業度與執行力，更在二○二○年總統大選中，幫助他在外交板塊出謀畫策、裨益良多。

韓國瑜表示，為免基金會人事繼續歹戲拖棚，非常感謝盧業中願意屈居副執行長，繼續為民主基金會的事業鼎力相助。他也希冀未來民主基金會能夠在廖盧兩位教授帶領之下，真正回歸到超越政黨意志且符合國家利益的民主實事與有效外交，為中華民國的外交困境開疆闢土、共創新局。

廖達琪則說，昨天會中氣氛非常祥和，僅花五、六分鐘即完成人事案的討論，最後獲得無異議一致通過。她表示，韓國瑜一直說台灣走出去有「三條腿」，一是維護中華民國主權，二是台灣自由民主，三是台美關係的重要性，民主基金會繼續在自由民主上面努力，絕對不會懈怠。

台美關係 廖達琪 林佳龍 民主基金會 盧業中 韓國瑜

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