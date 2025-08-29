超思案遲來正義 陳駿季：引以為戒 農產缺口不再專案進口

超思雞蛋弊案歷時兩年偵辦，台北地檢署認定超思負責人秦語喬的女兒吳諭非高報進口雞蛋價格，昨依詐欺取財、使公務員登載不實罪起訴吳諭非、秦語喬及畜產會前專員吳俊達，農業部長陳駿季等人則查無不法犯罪簽結。陳駿季今受訪說，調查還給同仁清白，但也將引以為戒，在產銷調節過程落實稽核，未來產銷失衡時不再以專案進口。

2023年因國內雞蛋產量不足，蛋價飆升，農業部推動專案進口12國雞蛋卻引發爭議。北檢昨偵結超思進口雞蛋案，農業部前部長陳吉仲、陳駿季、中央畜產會前董事長林聰賢、農業部畜牧司前司長張經緯、司長李宜謙等5人認定無不法而簽結。但時任畜產會專員吳俊達因驗收方式被檢察官認為不妥而遭起訴。

陳駿季今出席農金獎頒獎典禮，他受訪時表示尊重司法調查，調查結果也還給農業部同仁公道。他說，2023年處理缺蛋造成的民生蛋價急速上揚 ，農業部從國外進口雞蛋，同仁非常努力，卻在這一兩年受到外界不實批評，讓他們非常灰心，這是遲來的公道，農業部同仁一定會繼續往前走，為畜產業努力。

不過，他說，現在僅是檢調偵查結果，有關超思違反規定的部分，農業部會待完整調查結果出來後，再依規處理。

陳駿季也提及，從這次專案進口雞蛋協調產銷爭議中，學到非常多經驗，將確切檢討是否有該精進之處，並引以為戒，在產銷過程更落實稽核。

針對吳俊達因驗收不妥遭起訴，陳駿季僅說，他還沒看到起訴書，將靜待司法調查結果再做處置。農業部也在2023年啟動內部調查時要求畜產會檢討採購流程，相信機制會更精進。

媒體追問，未來若遇到農產品短缺或波動，是否再啟動專案進口措施？陳駿季說，許多農產品價格或數量都是市場機制運作，當時會從國外進口，是因雞蛋已被黑市哄抬，導致蛋價急遽升高，為滿足消費者對雞蛋的需求才從國外進口。

他進一步說，往後若再遇到產銷失衡情形，不會再由政府部門從國外進口，會設計另外機制，例如減免相關賦稅，鼓勵貿易商進口等；此外，以雞蛋來講，也會積極推動產業升級，穩定量能生產，並逐步落實相關調查，隨時掌握產銷資訊，透過有效產能調查，提前預警產銷失衡，及早因應準備。