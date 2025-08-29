超思案偵結官員無不法 綠：司法判決打臉藍白
北檢偵結超思進口雞蛋案，被控圖利的官員均查無不法犯罪實據，簽結不起訴。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，這項司法判決打臉藍白長期以來的抹黑、造謠，還給前農業部長陳吉仲等人公道與正義。
2023年間因禽流感疫情導致雞蛋供應吃緊，農業部啟動緊急雞蛋進口專案，穩定蛋價，後遭藍白立委指控圖利。北檢昨天偵結超思進口雞蛋案，陳吉仲、農業部長陳駿季、前畜產會董事長林聰賢、前畜牧司長張經緯與前科長李宜謙，查無不法犯罪實據，北檢均予簽結。
吳思瑤上午在立法院受訪表示，過去超思案一再被藍白惡意攻擊，指控農業部官員涉及貪瀆、貪污、瀆職。現在案子偵結，包括陳吉仲、陳駿季到林聰賢等人都查無不法，並無圖利，也沒有不法事證。
吳思瑤說，司法的判決，打臉藍白過去的抹黑、造謠，還了陳吉仲及農業部官員一個遲來的公道、遲來的正義，
吳思瑤表示，超思案被藍白作為政治提款機已經夠久了，呼籲藍白尊重司法。當司法已經打臉這些翻車、造謠、潑糞的藍白政客，繼續歪樓、鬥臭司法的言論應適可而止，藍白政客及部分媒體不要再抹黑、潑糞。
