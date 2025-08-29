快訊

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

普發現金三讀合憲了！最快10月發一萬 七個月內發完

聽新聞
0:00 / 0:00

超思案「檢認定無不法」 陳駿季：檢調證明清白對同仁是好事

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部長陳駿季今出席農金奬頒獎典禮。記者葉冠妤／攝影
農業部長陳駿季今出席農金奬頒獎典禮。記者葉冠妤／攝影

超思進口雞蛋弊案，農業部前部長陳吉仲、現任部長陳駿季、中央畜產會前董事長林聰賢、農業部畜牧司前司長張經緯、司長李宜謙等五人被告發瀆職、圖利罪，檢方昨認定無不法而簽結。陳駿季今受訪表示，糾結多年終於有結果，透過檢調證明清白，對農業部同仁們是好事，希望超思雞蛋議題就讓它過去，大家繼續為畜牧產業努力。

檢方指出，農業部2023年開放12個國家專案進口雞蛋，畜產會簽約進口蛋廠商，除超思外，還有多家廠商，考量超思有進口巴西蛋的管道、進口日本蛋的實績，且報價合理，畜產會委託超思進口巴西蛋尚無違法；超思是以自身款項匯款給巴西蛋供應商，再提出匯款單向畜產會請款，足認超思有足夠支付能力自巴西進口蛋。

陳駿季今出席農金獎頒獎典禮。針對超思案調查結果，陳駿季說，以農業部立場，包括他本人，絕對尊重司法調查結果。他說，超思案糾結這個多年，終於有一個結果，希望超思雞蛋議題就讓它過去，畜產業裡面還有很多產業需要往前推動，希望大家一起共同為畜牧產業努力。

對於外界為公務員抱屈，認為公務員這麼努力進口雞蛋還被嫌，陳駿季說，農業部同仁過去這一兩年的確有這樣心態，這麼努力，卻造成外界很多質疑，非常灰心，透過檢調調查證明清白，對同仁們是好事，一定繼續往前，為畜牧產業奮鬥。

農業部長陳駿季。本報資料照片
農業部長陳駿季。本報資料照片

超思 農業部 陳駿季

延伸閱讀

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

影／關稅衝擊漁民！陳駿季稱沒有悲觀權利 曝賴清德一再交代這事

影／郭智輝下台換龔明鑫接經濟部長？ 賴清德回應曝光

政策僵化讓鹿農無助？ 陳駿季拍板：畜禽有死亡即認定補助

相關新聞

超思案「檢認定無不法」 陳駿季：檢調證明清白對同仁是好事

超思進口雞蛋弊案，農業部前部長陳吉仲、現任部長陳駿季、中央畜產會前董事長林聰賢、農業部畜牧司前司長張經緯、司長李宜謙等五...

超思案偵結檢訴3人 圖解求刑原因、哪些官員安全下莊

台北地檢署偵辦超思公司進口雞蛋弊案歷經2年，認定超思負責人秦語喬的女兒吳諭非高報進口雞蛋價格，詐欺中央畜產會匯款6085萬1457元，28日依詐欺取財、使公務員登載不實罪起訴吳諭非、秦語喬及畜產會前專員吳俊達。

超思案被控圖利 陳吉仲、林聰賢安全下莊

超思進口雞蛋弊案，農業部前部長陳吉仲、陳駿季、中央畜產會前董事長林聰賢、農業部畜牧司前司長張經緯、司長李宜謙等五人被告發...

超思案涉詐6千萬 吳諭非母女、畜產會專員3人起訴

台北地檢署偵辦超思公司進口雞蛋弊案歷經兩年，認定超思負責人秦語喬的女兒吳諭非高報進口雞蛋價格，詐欺中央畜產會匯款六○八五...

超思案／綠高官安全下莊 黃國昌：黨證無敵

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋案，偵查終結起訴主嫌吳諭非、超思負責人秦語喬及時任畜產會專員吳俊達。民眾黨立法院黨團總召黃國昌...

冷眼集／超思案對比柯文哲 北檢坐實看顏色辦案

超思進口雞蛋案昨天偵查終結，遭告發涉及瀆職的時任農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢等五名綠色高官均「安全下莊」，理由是檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。