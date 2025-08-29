超思案「檢認定無不法」 陳駿季：檢調證明清白對同仁是好事

超思進口雞蛋弊案，農業部前部長陳吉仲、現任部長陳駿季、中央畜產會前董事長林聰賢、農業部畜牧司前司長張經緯、司長李宜謙等五人被告發瀆職、圖利罪，檢方昨認定無不法而簽結。陳駿季今受訪表示，糾結多年終於有結果，透過檢調證明清白，對農業部同仁們是好事，希望超思雞蛋議題就讓它過去，大家繼續為畜牧產業努力。

檢方指出，農業部2023年開放12個國家專案進口雞蛋，畜產會簽約進口蛋廠商，除超思外，還有多家廠商，考量超思有進口巴西蛋的管道、進口日本蛋的實績，且報價合理，畜產會委託超思進口巴西蛋尚無違法；超思是以自身款項匯款給巴西蛋供應商，再提出匯款單向畜產會請款，足認超思有足夠支付能力自巴西進口蛋。

陳駿季今出席農金獎頒獎典禮。針對超思案調查結果，陳駿季說，以農業部立場，包括他本人，絕對尊重司法調查結果。他說，超思案糾結這個多年，終於有一個結果，希望超思雞蛋議題就讓它過去，畜產業裡面還有很多產業需要往前推動，希望大家一起共同為畜牧產業努力。