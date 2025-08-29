冷眼集／對比柯文哲 北檢坐實看顏色辦案

超思進口雞蛋案昨天偵查終結，遭告發涉及瀆職的時任農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢等五名綠色高官均「安全下莊」，理由是檢方認定無具體犯罪事證、且金流並無異常，全數予以簽結；對比北檢去年急如星火偵辦京華城案，檢方窮盡一切方法調查柯文哲涉貪、羈押已近一年，超思案延宕兩年卻以簽結收尾，也難怪遭到白營狠酸「黨證無敵」。

北檢偵辦超思進口雞蛋弊案歷經兩年，認定超思負責人秦語喬女兒吳諭非高報進口雞蛋價，詐領畜產會六○八五萬元，此金額非小數目，豈是區區小專員就能隻手遮天、上下其手？身為單位主官的林聰賢完全沒有刑責，令人匪夷所思。

檢方簽結理由，是林聰賢雖為畜產會董事長，僅負責對外與產業溝通，實際採購細節由吳俊達處理；但相較檢方鋪天蓋地清查柯文哲金流，大規模傳喚前市府局處官員，甚至連柯文哲妻子陳佩琪在銀行的保險箱都搜索，同樣遭控涉及圖利的林聰賢，檢方卻以大篇幅「簽結理由」替其開脫，連「林並未直接與吳諭非聯繫」都寫得出口，如此百般維護，令外界質疑大案小辦。

超思案爆發時，陳吉仲時任農委會主委，檢方簽結理由是，採購蛋價由吳俊達與業者吳諭非處理，無證據證明陳吉仲有指示進口雞蛋的條件、請款流程，連卡神楊蕙如都說，「陳吉仲那些官都被縱放，社會大眾能接受嗎？」。

對比「迷因台式民主」版主戴瑞甯製圖恐嚇檢察官，不僅遭到羈押多時，事後還被起訴求刑七月，試想，若林聰賢等人是反對黨，恐怕早已遭到羈押，如今卻能全身而退。除了綠高官安全下莊，吳諭非趁蛋荒期間，墊高進口蛋價，詐領公帑超過六千萬，如此惡行僅「求刑兩年」，北檢只是再次坐實看顏色辦案的椅子。