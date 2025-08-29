聽新聞
超思案／綠高官安全下莊 黃國昌：黨證無敵

聯合報／ 記者林銘翰屈彥辰李成蔭／台北報導

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋案，偵查終結起訴主嫌吳諭非、超思負責人秦語喬及時任畜產會專員吳俊達。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨表示，超思弊案詐領超過六千萬元，結果綠色高官全數安全下莊，再次告訴全體國人「黨證無敵」。國民黨立委徐巧芯批，根本大案小辦，花這麼久時間才起訴，但最終推給小公務員、高官卻沒問題。

黃國昌說，台北地檢署為民進黨高官築起厚厚的防火牆，從超思案的起訴對象早已表露無遺，不法利益超過六千萬元的弊案，豈是吳諭非等人就可以隻手遮天，如此可笑的結果，更是對司法公正的踐踏，最後仍舊只有被當盤子的納稅人倒楣。

民眾黨立委張啓楷也批，台北地檢署抓小放大、辦民不辦官，檢察官如此偵辦結果，怎麼對得起當初買不到新鮮雞蛋，甚至影響身體健康的廣大消費者，而包括陳吉仲、林聰賢等失職官員，也應該追究和追償其責任。

國民黨立委林沛祥說，這就是找替死鬼「抓小放大」，國民黨立委賴士葆也說，「沒有用貪瀆來辦，就處理一個小專員，層級太低」，農業部及畜產會等其他官員都逃掉沒事，他認為結果跟外界期待落差很大。

國民黨立委徐巧芯表示，檢方用詐欺等罪偵辦，這是用最小罪行辦案，而且推給其中一個小公務員，「難道沒有涉及更上級長官監督不力？」花這麼久時間才有起訴，就是高官沒有問題。

