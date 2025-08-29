超思案被控圖利 陳吉仲、林聰賢安全下莊

超思進口雞蛋弊案，農業部前部長陳吉仲、陳駿季、中央畜產會前董事長林聰賢、農業部畜牧司前司長張經緯、司長李宜謙等五人被告發瀆職、圖利罪，檢方認定無不法而簽結。

檢方指出，農業部二○二三年開放十二個國家專案進口雞蛋，畜產會簽約進口蛋廠商，除超思外，還有多家廠商，考量超思有進口巴西蛋的管道、進口日本蛋的實績，且報價合理，畜產會委託超思進口巴西蛋，尚無違法；超思是以自身款項匯款給巴西蛋供應商，再提出匯款單向畜產會請款，足認超思有足夠支付能力自巴西進口蛋。

檢方認為，畜產會辦理專案分別與九家公司簽約，自泰國、菲律賓、土耳其、美國、澳洲、巴西等國進口蛋，並無獨厚或圖利超思；時任農業部長陳吉仲就政策面進行決策，交由時任畜產會家禽組長龔榮太及吳俊達等人採購，價格由龔、吳及吳諭非處理，沒有證據證明陳有指示進口蛋的條件及請款流程。

陳駿季當時是農業部政務次長，但進口蛋計畫由時任畜牧司長張經緯主責；張並非單獨挑選超思，僅規畫進口政策交由畜產會執行，查無積極證據可證明與吳諭非合謀詐欺。

檢方指出，林聰賢只負責與產業界溝通，林未直接與吳諭非聯繫；採購蛋簽呈未見李宜謙署名或簽核，且張經緯指進口蛋事務是自己負責處理，難認李對進口蛋事務有何具體職務行為存在。

檢方表示，經查陳吉仲等五人金流未發現異常，也未發現吳諭非詐領款項流入五人帳戶，難認有違反貪汙治罪條例，無法認定瀆職或圖利。

另外，畜產會二○二三年六月委託業者將庫存專案進口蛋，加工為冷凍殺菌液蛋送回畜產會倉儲轉庫存備用，業者當時認為可依進口貨物原產地認定標準規定，產品經加工後為實質轉型，將產地標示為台灣，隔月向衛福部確認才知此加工非實質轉型，仍應標示進口蛋原產地，機關間對法規解釋不同，陳吉仲、張經緯未教唆商品虛偽標示，此部分也簽結。

陳吉仲表示，此案簽結還了個人清白，也給同仁和協助專案進口的夥伴公道。農業部僅表示尊重司法調查。