超思蛋詐畜產會6085萬元！北檢今起訴負責人秦語喬、吳諭非共3人

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋弊案歷經2年，認定超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非高報進口雞蛋價格，詐欺中央畜產會匯款共6085萬1457元，檢方今偵查終結，依詐欺取財、使公務員登載不實等罪起訴吳諭非、秦語喬、畜產會前專員吳俊達。

檢方指出，吳諭非長期旅居日本，在日本開設CRESTONE公司擔任負責人，也是日本伊勢食品株式會社投資顧問，2019年就受畜產會委託向日本伊勢公司進口日本雞蛋。秦語喬則是吳女的母親，也是超思公司負責人。吳俊達則是畜產會專員，負責處理雞蛋緊急調度、產銷調節等計畫主辦人。

2022年因國內評價雞蛋供應吃緊，農業部委託畜產會辦理雞蛋採購計畫，畜產會因先前經驗，再次聯繫吳諭非進口日本雞蛋。吳女2022年以CRESTONE公司當作日本雞蛋供應方，虛構亮采公司直接向CRESTONE進口雞蛋的假象，製作不實的請款單，再增列製造、運輸及倉儲、動物檢疫、報關、手續費等，將原本2201萬餘元的雞蛋貨款，虛增至2799萬餘元，向畜產會詐領共646萬餘元。

檢方起訴，亮采公司自日本進口第3批雞蛋時，因匯率計算不同，導致請款文件與畜產會人員計算的雞蛋貨款有差距，吳諭非為維持利潤，製作不實請款書虛增倉儲延滯費、日本匯款手續費，向畜產會追加請款。

畜產會行政人員提出質疑，吳俊達就在請款單註記蛋品因船運及貨櫃安排等因素延遲出庫，故加收保管存放費用，協助吳再詐領17萬餘元。吳諭非再將其中詐得的300萬餘元，從公司帳戶匯入龎姓表妹借用外幣帳戶，隱匿犯罪躲得去向。

另外，秦語喬2022年8月先在超思公司籌備帳戶匯入50萬元，作為公司登記資金證明，待高雄市政府核准設立登記之後，再將錢轉回自己的帳戶，未作為公司營運使用，影響高雄市府經濟發展局對於公司設立管理的正確性。

吳諭非明知2022年9月5日之前，母親尚未成立超思公司，仍虛偽超思公司委任亮采公司進口日本雞蛋的事務，並以超思公司名義現貨賣斷給畜產會。

吳俊達在雞蛋抵達台灣後，未實際到倉儲地點清點驗收，而是將確認書寄給超思公司，由超思自行填載進口雞蛋規格、數量，用印後再寄回畜產會，吳俊達再倒填製作日期、到港日期及出關日期。

2023年吳諭非以BEST FINE公司充作巴西雞蛋供應方，虛構超思公司向BEST FINE公司進口雞蛋的假象，製作內容不實商業發票及裝箱單，不實登載雞蛋離岸價格及海運費，虛增雞蛋貨款至美金1441萬8266元，折合新臺幣4億4468萬餘元，詐領5421萬4005元。

檢方審酌吳諭非詐欺金額龐大，犯罪危害不輕，且於偵查中仍否認犯罪，犯後態度非佳，不宜輕縱，並考量被告吳女於偵查中主動自日本返台接受調查，且本案已查扣吳女及超思公司財產共6922萬餘元，查扣金額已大於犯罪所得，建請法院量處2年徒刑。