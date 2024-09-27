超思老闆放貸2208萬元 被稱「母后」

檢調偵辦超思受畜產會委託採購日本、巴西雞蛋弊案，列超思負責人秦語喬為加重詐欺罪被告，諭知兩百萬元交保。秦語喬曾借款給女兒吳諭非的楊姓同學賺利息，但遭賴帳，她提清償借款訴訟，新北地院判楊與父親連帶給付一九九三萬餘元，判決揭露楊私下叫秦婦「母后大人」，因超思案這起判決意外受矚。

楊經營計程車行，秦語喬主張借款廿九次，單次借款八十萬元，每筆借款扣除半年的利息七萬二千元，至今楊欠她二二○八萬餘元未還。

秦婦說，楊是吳諭非的高中同學，透過女兒表示創業需要資金，會以支付利息方式不定期借款。她稱年歲已大「想賺利息作為養老及生活費」，楊自二○一二年起不定期向她借款，每筆借款半年到期，但楊都無法準時還款。

她說，至二○一六年，楊積欠至少二千萬借款，因認識多年，起初沒有每筆都簽立紙本借據，二○一六年後楊才說願意開立本票及借據以為證明，甚至還要她準備五千萬元方便他日後再借。

新北地院調查，依秦語喬的說法，楊清償前若要再借，會先告訴吳諭非，再將續借的利息匯給秦婦。楊因常無法準時還款，吳諭非會討債，甚至斥「不要再廢話了！就這樣」，楊轉而直接找秦語喬借錢。

判決揭露楊與秦語喬、吳諭非的互動，例如二○一六年九月卅日他傳訊息給吳女「母后匯七二八○○○，沒有扣續借利息七二○○○，我已匯回七二○○○元，請母后大人看一下」。除以「母后」尊稱秦語喬，楊也以「吳二小姐」稱呼吳諭非，像是「吳二小姐。對一下共六筆。請幫忙問一下母后是否正確」。

新北地院計算後，認為楊還沒清償的款項為一九九三萬六千元，二○一六年十一月簽立的借據上，楊父負連帶清償之責，去年四月判父子還錢，案件上訴台灣高等法院中。

超思案未到案 吳諭非恐遭通緝

秦語喬、吳諭非是進口蛋案的「解鈴人」，秦婦已列被告並限制出境、出海，檢調日前通知吳諭非到案未果，據知吳女滯留日本，也列她為被告，依法被告傳拘不到，可發布通緝。