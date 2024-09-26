未來缺蛋 擬用關稅調節

超思進口雞蛋弊案愈演愈烈，農業部長陳駿季坦言，從農業部行政調查到監察院糾正報告，這次進口專案確實有不少行政瑕疵，除了全數虛心檢討，未來若再面對缺蛋問題會傾向透過關稅減讓來增加雞蛋進口量，而非採用專案進口方式。

前年底、去年初國內爆發嚴重蛋荒，農業部啟動短期專案從國外進口雞蛋。行政程序部分，生鮮農漁產品雖不適用政府採購法，但雞蛋運抵台灣後的運送和冷藏，中央畜產會卻未公開招標，遭農業部認定疏失；監察院今年八月更針對農業部監管政府進口雞蛋緊急調度專案失責提出五項糾正、六項檢討改善意見，強調農業部專案進口過程確有程序疏失。

陳駿季表示，當初行政調查時，農業部針對貿易商間彼此關係等調查具局限性，因此主動移請檢調單位調查。但他坦言，檢討進口蛋專案計畫執行過程確實存在行政瑕疵，農業部對於監察院提出的糾正都會虛心接受。另外，農業部身為畜產會的督導單位，已嚴格要求畜產會針對行政採購、驗收等程序要訂定標準作業，不同採購品項適用採購法的規定也必須完全遵守。

針對此次檢調啟動偵辦，陳駿季說，由於偵查不公開，因此會全力配合檢調單位，也希望能盡快釐清，同時呼籲外界不要利用片段資料來影射和質疑農業部同仁，否則對同仁士氣都是打擊，相信檢調司法都是公正的。

陳駿季表示，針對進口雞蛋政策已有許多檢討，後續也不希望類似問題再次發生，近期生物安全規範做了很多宣導，今年禽流感發生的頻度下降許多，貿易商對進口蛋源也都已有掌握，假如未來再出現缺蛋，會傾向透過關稅減讓方式來增加進口量，而非優先考量專案進口。

不過有業界人士認為，正常來說檢調單位應該比監察院更早展開動作，結果變成監察院動了、檢察官才開始偵辦，最關鍵的農業部前部長陳吉仲與中央畜產會前董事長林聰賢兩人也非本次搜索和約談對象，質疑「恐怕檯面下早就喬好了」，否則也不會拖到一年。