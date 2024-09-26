若被告雙重國籍 視為台灣人

超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非，被監察院認定身兼日本公司代表、日方代理商、貿易進口商超思等角色，成了全案重要關係人物；不過，根據監院調查報告，她具日籍身分，因檢調發動搜索時不在國內而未到案，會否讓偵辦出現變數？引起好奇。

據了解，檢調不確定吳女是否具日本籍，也不清楚監院調查報告所載日籍身分的資訊是否經過查證，但偵辦前有確認過吳女具有中華民國國籍身分；檢調已將她列為加重詐欺的被告，已透過管道通知人在日本的她擇期到案釐清案情，若拒不到案，可依刑事訴訟規定拘提，拘提不到可發布通緝。

北部某地檢署資深檢察官表示，我國刑法採屬地主義，無論任何國籍人士在我國境內犯案，司法單位都有管轄權而能偵辦，沒有什麼顧慮。不過，若對具有外國身分者採取羈押的強制處分，則須通知該國大使館。

如果當事人同時具有中華民國及日本的雙重國籍，處置方式是否不同？資深檢察官說「只要是台灣人，有中華民國國籍身分，就可當成台灣人對待」。

他說，實務上調查官及年輕檢察官辦案時，大概不會去查詢出入境資料，檢方執行重大案件搜索前可多注意此細節，若都沒有入出境紀錄，應存疑「怎麼可能沒出國旅遊紀錄？」而懷疑被告是否具有雙重國籍，如果有雙重國籍就要注意當事人是否有持另本護照出入境的可能性。

一名主任檢察官表示，偵辦刑案過程通常不易「探知」當事人有無雙重國籍身分，除非是對方主動告知，而且若入出境台灣只有使用中華民國護照，恐怕也不會得知其有外國國籍身分。被告若自知遭我國司法人員偵辦，縱使被限制出境出海，也有可能使用另本護照出境，實務上幾乎沒有百分之百查證是否有雙重國籍或三國國籍的狀況。